Окупанти активізувалися на Донбасі: 28 обстрілів, 1 поранений український воїн

Упродовж доби 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Один український воїн отримав поранення.

Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївки, Мар’їнка, Широкине, Новотроїцьке, Старогнатівка, Лебединське та околиці Талаківки.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 12 разів біля населених пунктів Новолуганське, Новотошківське, Попасна, Новгородського, Зайцеве, Луганське та Південне.

Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. У ООС запевнили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено. Від початку поточної доби ворог уже встиг обстріляти позиції Об'єднаних сил 3 рази.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Борівське та Луганське.