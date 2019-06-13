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      Окупанти активізувалися на Донбасі: 28 обстрілів, 1 поранений український воїн

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      Окупанти активізувалися на Донбасі
      Окупанти активізувалися на Донбасі / narodna-pravda.ua

      Упродовж доби 12 червня збройні формування Російської Федерації 28 разів порушили режим припинення вогню. З них три рази – із застосуванням забороненою Мінськими угодами зброєю. Один український воїн отримав поранення.

      Окупанти обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у прес-штабі ООС.

      Важливо: Українська армія значно просунулася на позиціях: до Донецька тепер від 100 метрів

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 16 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Авдіївки, Мар’їнка, Широкине, Новотроїцьке, Старогнатівка, Лебединське та околиці Талаківки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 12 разів біля населених пунктів Новолуганське, Новотошківське, Попасна, Новгородського, Зайцеве, Луганське та Південне.

      Унаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення. У ООС запевнили, що на кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

      За даними розвідки 12 червня одного окупанта знищено та 3 поранено. Від початку поточної доби ворог уже встиг обстріляти позиції Об'єднаних сил 3 рази.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" окупанти здійснили два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Водяне.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог два рази обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Борівське та Луганське.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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