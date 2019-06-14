Нова можливість досягнути мир, – радник Трампа про Зеленського і ситуацію на Донбасі

Обрання президентом України Володимира Зеленського створює нові можливості для досягнення миру на Донбасі, де п'ятий рік триває російсько-українська війна.

Помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон обговорив з представником США з питань України Куртом Волкером українське питання, зокрема і вирішення конфлікту на Донбасі.

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На думку Болтона, досягнення миру на Сході України стане важливим кроком у покращенні відносин Вашингтона з Кремлем.

Ми погодилися, що обрання президента Зеленського створює нову можливість для досягнення миру на Донбасі – ключового кроку для налагодження відносин США і Росії,

– заявив радник Трампа.

Водночас американець наголосив, що важливо, аби Росія зробила свій внесок у вирішення ситуації на Донбасі і серйозно зайнялася цим питанням.

Amb Volker and I met today to discuss Ukraine negotiations and agreed that President Zelenskyy’s election creates new opportunity to push for peace in Donbas – a key step to improving U.S.-Russia relations – but it’s critical that Russia do its part and engage seriously. pic.twitter.com/oGXIFcotOM — John Bolton (@AmbJohnBolton) June 13, 2019

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором.



Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.