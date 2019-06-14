Як Путін намагається послабити Зеленського: думка експерта

Путін використовує ситуацію розбрату в середині України,для послаблення Зеленського. Президенту України потрібно визначити чітку дорожню карту зовнішньої політики держави, щоб не потрапити в пастку Кремля.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Путін не вітає Зеленського з перемогою, показуючи, що в антиросійській риториці нового президента України Кремль не бачить змін. Раптом Путін заявляє, що сподівається на зміни у зовнішній політиці України і мало не готовий до зустрічі із Зеленським. Класична чекістська схема з метою дестабілізації ситуації в Україні,

– вважає Дмитро Снєгирьов.

Експерт наголошує: Росія вдало використовує заяви Зеленського про референдум щодо досягнення мирних домовленостей з Росією і вступу до НАТО. Також заяву представника президента у Верховній Раді Руслана Стефанчука про двопалатний парламент. А це, говорить Снєгирьов, крок до федералізації України.

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі? Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, що для припинення війни на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.

Зеленському тепер буде важко пояснити, чому виникла заява Путіна про відновлення стосунків Росії і України. Зеленський змушений зайняти більш жорстку позицію щодо Росії. Але тоді він наражається на не розуміння Заходу, який вимагає виконання мінських угод. Його заганяють у глухий кут. Кожне рішення Зеленського зіграє проти нього,

– зазначає Снєгирьов.

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Фахівець наголошує: Зеленський не може відмовитися від участі в мінському і "нормандському форматах". Тому повинна бути дорожня карта врегулювання збройного конфлікту на Донбасі і бачення виконання мінських домовленостей. Чітка заява щодо європейського курсу, вступу до НАТО. Жодних заяв про референдуми.

Про що заявив Путін? Президент Російської Федерації Володимир Путін висловив надію на відновлення відносин Росії і України та додав, що посприяти цьому може політика президента України Володимира Зеленського. Він розкритикував попередню владу за "русофобію" та висловив сподівання, що "нова українська влада не стане на шлях таких ідей для виправдання внутрішніх проблем в країні".



Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що для проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським потрібно, аби Київ нібито виконав домовленості, досягнуті у "нормандському форматі". Зауважимо, саме РФ п’ять років тому розпочала війну на Донбасі і не виконує жодні міжнародні домовленості.