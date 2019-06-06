Росія висунула Україні "умови" для зустрічі Путіна і Зеленського

У Росії цинічно заявляють, що для проведення переговорів президента Росії Володимира Путіна із президентом України Володимиром Зеленським потрібно, аби Київ нібито виконав домовленості, досягнуті у "нормандському форматі". Зауважимо, саме РФ 5 років тому розпочала страшну війну на Донбасі і не виконує жодні міжнародні домовленості.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю російському РБК сказав, що говорити про організацію зустрічі Путіна та Зеленського поки не доводиться.

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Ми поки навіть не знаємо, яка політика буде у нового керівництва України на напрямку Мінських домовленостей й у цілому на російському напрямку. Звідти лунають досить розмиті сигнали. Наприклад, що треба проводити референдум про те, відновлювати переговори з Росією,

– сказав він.

Російський міністр додав, що Зеленський підтвердив переговори у "нормандському форматі". Проте, Лавров каже, що не зрозумів, про які саме переговори йдеться. Кремль взагалі не вважає обговорення питання Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи і "нормандського формату" переговорами з Росією.

За словами глави МЗС РФ, щоб почати планувати нову зустріч у "нормандському форматі", треба спочатку нібито виконати колишні домовленості.

Лавров цинічно додав, що в "нормандському форматі" були конкретні домовленості, зокрема "про особливий статус Донбасу у зв'язку з проведенням на цих територіях виборів".

Досі цього не зроблено,

– сказав він.

Зауважимо, 5 червня Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі. Сторони домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші. Договір про перемир'я можуть підписати вже на наступному засіданні, яке пройде 19 червня.

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все.



На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.