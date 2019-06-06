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      Россия выдвинула Украине "условия" для встречи Путина и Зеленского

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      В России назвали "условия" для встречи Зеленского и Путина
      В России назвали "условия" для встречи Зеленского и Путина / Коллаж 24 канала

      В России цинично заявляют, что для проведения переговоров президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно, чтобы Киев якобы выполнил договоренности, достигнутые в "нормандском формате". Заметим, именно РФ 5 лет тому начала страшную войну на Донбассе и не выполняет никаких международных договоренностей.

      Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому РБК сказал, что говорить об организации встречи Путина и Зеленского пока не приходится.

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      Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда раздаются довольно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией,
      – сказал он.

      Российский министр добавил, что Зеленский подтвердил переговоры в "нормандском формате". Однако, Лавров говорит, что не понял, о каких именно переговорах идет речь. Кремль вообще не считает обсуждение вопроса Донбасса в рамках Трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" переговорами с Россией.

      По словам главы МИД РФ, чтобы начать планировать новую встречу в "нормандском формате", надо сначала якобы выполнить прежние договоренности.

      Лавров цинично добавил, что в "нормандском формате" были конкретные договоренности, в частности, "об особом статусе Донбасса в связи с проведением на этих территориях выборов".

      До сих пор этого не сделано,
      – сказал он.

      Отметим, 5 июня Трехсторонняя контактная группа на встрече в Минске договорилась о подготовке нового перемирия на оккупированном Донбассе. Стороны договорились после 2 лет безуспешных попыток развести силы на последний из пилотных участков – Станице Луганской. В течение 7 дней на этом участке должен наступить режим тишины. Договор о перемирии могут подписать уже на следующем заседании, которое пройдет 19 июня.

      Что говорит Зеленский об урегулировании конфликта на Донбассе?
      Во время предвыборной президентской кампании Владимир Зеленский заявлял, чтобы прекратить войну на Донбассе нужно идти на переговоры с Россией. Предлагал привлечь к этому также Британию и США.

      Во время инаугурации новоизбранный президент также упоминал о войне на Востоке Украины. По его словам, сейчас главная задача – это прекращение огня, а ради того, чтобы уберечь жизни военных, он готов на все.

      На встречах с лидерами ЕС и НАТО в Брюсселе украинский президент призвал мир усилить международные санкции против России за ее агрессию и призвать Кремль немедленно освободить украинских пленных.

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      Теги: Война на Донбассе Президент Украины Новости России Украина – Россия Владимир Зеленский Минские договоренности Нормандский формат Сергей Лавров Новости Украины Новости политики
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