Зеленский назвал противодействие агрессии России своим приоритетом и призвал ужесточить санкции

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии России и консолидация международной поддержки Украины. Зеленский также выступает за ужесточение санкций против России.

"Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", – сказал Зеленский после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

Читайте также: Зеленский обсудил с представителями ЕС санкции в отношении тех, кто выдает паспорта России на Донбассе

Глава Украинского государства отметил, что призвал к усилению санкционного давления на Россию, чтобы "вернуть мир в Украину".

Зеленский также рассказал, что вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в Украине. Президент отметил, что инициированные им выборы в Верховную Раду должны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, которая пропитана коррупцией.

Поэтому отдельным важнейшим направлением нашей работы и моей лично будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечения эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления,

– отметил Зеленский.

Заметим, 4 июня на Донбассе в результате обстрелов пророссийских боевиков погибли 3 и были ранены 3 украинских военнослужащих. На обострение конфликта на Донбассе отреагировал Зеленский и еще раз обратился к России и оккупационных администраций на Донбассе. Президент сказал, что обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске: "Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии".