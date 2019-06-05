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      Зеленский назвал противодействие агрессии России своим приоритетом и призвал ужесточить санкции

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      Зеленский на встрече с Туском призвал ужесточить санкции против России
      Зеленский на встрече с Туском призвал ужесточить санкции против России / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из главных его приоритетов является противодействие агрессии России и консолидация международной поддержки Украины. Зеленский также выступает за ужесточение санкций против России.

      "Среди своих ключевых приоритетных задач вижу также противодействие российской агрессии и консолидации международной поддержки в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины", – сказал Зеленский после встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском в Брюсселе.

      Читайте также: Зеленский обсудил с представителями ЕС санкции в отношении тех, кто выдает паспорта России на Донбассе

      Глава Украинского государства отметил, что призвал к усилению санкционного давления на Россию, чтобы "вернуть мир в Украину".

      Зеленский также рассказал, что вместе со своей командой настроен внедрять реформы и менять к лучшему жизнь в Украине. Президент отметил, что инициированные им выборы в Верховную Раду должны ускорить процесс перезагрузки политической системы Украины, которая пропитана коррупцией.

      Поэтому отдельным важнейшим направлением нашей работы и моей лично будет именно активизация борьбы с коррупцией, обеспечения эффективной работы антикоррупционных органов, судебная реформа и создание электронного управления,
      – отметил Зеленский.

      Заметим, 4 июня на Донбассе в результате обстрелов пророссийских боевиков погибли 3 и были ранены 3 украинских военнослужащих. На обострение конфликта на Донбассе отреагировал Зеленский и еще раз обратился к России и оккупационных администраций на Донбассе. Президент сказал, что обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске: "Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии".

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      Теги: Евросоюз Владимир Зеленский Дональд Туск Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Коррупция Украина – Россия Санкции
      Источник: 24 канал
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