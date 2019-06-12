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      Нести відповідальність доведеться Зеленському, – Сироїд прокоментувала призначення Бухарєва

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      Владислав Бухарєв
      Владислав Бухарєв / Фото з Facebook-сторінки Владислава Бухарєва

      Володимир Зеленський призначив нардепа від "Батьківщини" Владислава Бухарєва головою Служби зовнішньої розвідки. В біографії новопризначеного очільника чимало скандальних фактів. І за це доведеться нести відповідальність президенту. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла заступниця голови Верховної Ради, член партії "Самопоміч" Оксана Сироїд.

      "Я можу точно сказати, що відповідальність за всі ці призначення доведеться нести президенту Зеленському. Це треба пам'ятати. Не знаю, якими мотиваціями він керувався", – заявила Сироїд.

      Читайте також: Хто такий Владислав Бухарєв, голова Служби зовнішньої розвідки

      Вона наголосила: якщо Україна орієнтується на НАТО, то відповідними мають бути і призначення.

      Якщо ми орієнтуємося на те, що наша система безпеки повинна бути синхронізованою із системою безпеки і охорони країн НАТО, то очевидно, що треба робити ставку на людей, які там навчалися, які мають досвід, які мають розуміння, які володіють англійською мовою. Тоді ми доведемо, що ми справді рухаємося до НАТО і до ЄС. Мені здається, що це є дуже важливо,
      – підкреслила Оксана Сироїд.

      Також вона додала, що варто призначати тих, хто буде локомотивом практичних кроків руху до НАТО в системі безпеки і оборони. 

      Що відомо про БухарєваЗгідно з указом президента Володимира Зеленського, чинний нардеп від "Батьківщини" Владислав Бухарєв очолив Службу зовнішньої розвідки.

      Скандальні факти про Бухарєва:
      - активісти руху ЧЕСНО його вважають прогульником пленарних засідань; 
      - Бухарєв влаштовував безкоштовні концерти "Кварталу 95" на своєму окрузі на Сумщині; 
      - у 2014 році, коли Бухарєв балотувався до парламенту, у своїх агітаційних листівках він вказав, що має Почесну відзнаку СБУ, а саме медаль ФСБ Росії "За боевое содружество".

      Бухарєв, ФСБ, медаль, скандал
      Владислав Бухарєв має медаль ФСБ Росії "За боевое содружество"

      - новий очільник Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв подарував своїй доньці Юлії квартиру за 14,5 мільйонів гривень та паркомісце за 950 тисяч. Про це йдеться у його декларації за 2018 рік.

      Про інші призначення Зеленського читайте тут.
      Більше про Владислава Бухарєва читайте тут.

      Дивіться відео: що відомо про Владислава Бухарєва

       

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      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Владислав Бухарєв Володимир Зеленський Оксана Сироїд Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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