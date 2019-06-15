Українські воїни показали американцям докази присутності Росії на Донбасі

Американська делегація приїхала на Донбас – зокрема, відвідала Авдіївку. Її учасники мали змогу ознайомитися із беззаперечними доказами присутності Росії на Донбасі.

Так, командувач ООС Олександр Сирський проінформував американську делегацію про безпекову ситуацію у районі, про це повідомляє прес-служба штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

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Він зустрівся із членом наглядової ради "Атлантичної ради" генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру "Атлантичної ради" паном Джоном Хербстом.

Членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі. Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей,

– йде мова у повідомленні.

Також американська делегація відвідала Авдіївку, де відбулася зустріч із військовослужбовцями ЗСУ, що виконують бойові завдання безпосередньо на лінії розмежування. Іноземні гості побували й біля місцевого Меморіалу на честь загиблих українських військових.