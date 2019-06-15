13:34
15 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зустріч Трампа з Принцом Китів. Наклеп на СРСР в серіалі "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      00:30, сьогодні
      Вєсті.UA: Політичні ігри між Зеленським та Луценком. Любов Порошенка до стрічок
      Вєсті.UA
      21:35, 14 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Українські воїни показали американцям докази присутності Росії на Донбасі

      801 Читать новость на русском
      Командувач ООС продемонстрував делегації США докази агресії РФ на Донбасі
      Командувач ООС продемонстрував делегації США докази агресії РФ на Донбасі / mil.gov.ua

      Американська делегація приїхала на Донбас – зокрема, відвідала Авдіївку. Її учасники мали змогу ознайомитися із беззаперечними доказами присутності Росії на Донбасі.

      Так, командувач ООС Олександр Сирський проінформував американську делегацію про безпекову ситуацію у районі, про це повідомляє прес-служба штабу ООС на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Зеленський вперше зустрівся з главою ОБСЄ: про що говорили

      Він зустрівся із членом наглядової ради "Атлантичної ради" генералом США у відставці Девідом Петреусом та директором Євразійського центру "Атлантичної ради" паном Джоном Хербстом.

      Членам американської делегації були представлені беззаперечні докази російської агресії на Донбасі. Зокрема, продемонстровані захоплені у противника окремі зразки озброєння та військової техніки, що застосовується російськими окупаційними силами на території Луганської та Донецької областей,
      – йде мова у повідомленні.

      Також американська делегація відвідала Авдіївку, де відбулася зустріч із військовослужбовцями ЗСУ, що виконують бойові завдання безпосередньо на лінії розмежування. Іноземні гості побували й біля місцевого Меморіалу на честь загиблих українських військових.


      Карта окупованих територій на Донбасі: інфографіка
      blog_ava
      Головні новини 14 червня: газ стане ще дешевшим та нові призначення Зеленського
      сьогодні
      5009
      Теги: Новини Росії Новини України Операція Об'єднаних сил Новини США Україна – Росія Війна на Донбасі Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      сьогодні , 13:28 Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20
      10
      О войне на Донбассе, народе и амбициях: ошибки и правила украинца
      сьогодні , 13:00 О войне на Донбассе, народе и амбициях: ошибки и правила украинца
      Павло Казарін 85
      Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      14 червня , 10:28 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
      Михайло Гема 3877
      СБУ робить вигляд, що не бачить сепаратиста Струка
      сьогодні , 12:00 СБУ робить вигляд, що не бачить сепаратиста Струка
      Дмитро Снєгирьов 760
      Українці повинні "купити" народних депутатів
      сьогодні , 08:40 Українці повинні "купити" народних депутатів
      Артем Овдієнко 545
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук