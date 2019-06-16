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      Російські консерви і міни: бійці ООС показали знахідки із захоплених ворожих позицій

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      Українські бійці зайняли позиції окупантів
      Українські бійці зайняли позиції окупантів / Фото із соцмереж

      Українські військові тепер контролюють залишені позиції окупантів на Маріупольському напрямі, які мають ключове значення. На них оборонці знайшли беззаперечні докази російської присутності на Донбасі.

      Так, ворог залишив мішки для землі зі штампом "Кубань" та виготовлені у Російській Федерації консерви. Про це інформує штаб Операції Об'єднаних сил.

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      Крім того, окупанти залишили по собі небезпечний "спадок". Наші воїни знешкодили вже понад 600 мін різних систем. І продовжують планомірно очищувати територію позиції від вибухонебезпечних предметів,
      – мовиться у повідомленні.

      Наразі воїни проводять активне інженерне переоблаштування та дообладнання нещодавно здобутих ворожих укріплень.

      карта окупованих територій Донбас
      Карта окупованих територій Донбасу: інфографіка

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія
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