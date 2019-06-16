Скільки цивільних підірвались на мінах з початку війни на Донбасі: страшна статистика

З 2014 року від мін загинуло 977 цивільних на Донбасі, 1528 людей зазнали поранень. В окремих районах Донецької та Луганської областей замінованими є тисячі квадратних кілометрів. Їхнє розмінування може тривати не один десяток років, а постійні обстріли з боку російських окупаційних військ ще більше ускладнюють ситуацію.

Аби вжити заходів із попередження місцевих про заміновані території, маркування цих територій, проведення навчання для населення, особливо дітей, у 2019 році з бюджету виділили 5 мільйонів гривень, повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

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"Частина діяльності охоплюватиме всю зону ООС, а в громадах поблизу лінії розмежування буде створено координаційні групи, що впроваджуватимуть широкий комплекс заходів з протимінної діяльності", – зазначили у МінТОТ.

Попередньо відібрали 10 громад:

Станиця Луганська

Новоайдар, Тошківка

Щастя

Талаківка

Білогорівка

Курахове

Сартана

Волноваха

Комишувата

В Україні досі немає єдиної цільової програми допомоги постраждалим від вибухів мін. Проте незабаром стартує подібний пілотний проект, який організовують МінТОТ та громадська організація "Проліска" за підтримки уряду Швейцарії – "Допомогa особам, що постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни". Він передбачатиме фінансову допомогу для медичної, фізичної та психологічної реабілітації, а також професійної перекваліфікації.

15 червня президент Володимир Зеленський відвідав Маріуполь у річницю звільнення міста. Серед іншого, він побував на урочистому відкритті Центру ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Більше про візит Зеленського до Маріуполя – читайте тут.