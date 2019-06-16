15:19
16 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: День народження Сталіна. Серіал "Чорнобиль" у Росії
      Вєсті Кремля
      16:28, 15 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хитрий план Порошенка. За що переживає Зеленський
      Вєсті.UA
      16:49, 15 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, 14 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як студентство позитивно впливало на долі мільйонів
      Згадати все
      22:30, 14 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Скільки цивільних підірвались на мінах з початку війни на Донбасі: страшна статистика

      96 Читать новость на русском
      В Україні стартує програма допомоги постраждалим від мін
      В Україні стартує програма допомоги постраждалим від мін / ОБСЄ

      З 2014 року від мін загинуло 977 цивільних на Донбасі, 1528 людей зазнали поранень. В окремих районах Донецької та Луганської областей замінованими є тисячі квадратних кілометрів. Їхнє розмінування може тривати не один десяток років, а постійні обстріли з боку російських окупаційних військ ще більше ускладнюють ситуацію.

      Аби вжити заходів із попередження місцевих про заміновані території, маркування цих територій, проведення навчання для населення, особливо дітей, у 2019 році з бюджету виділили 5 мільйонів гривень, повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

      Читайте також: О войне на Донбассе, народе и амбициях: ошибки и правила украинца

      "Частина діяльності охоплюватиме всю зону ООС, а в громадах поблизу лінії розмежування буде створено координаційні групи, що впроваджуватимуть широкий комплекс заходів з протимінної діяльності", – зазначили у МінТОТ. 

      Попередньо відібрали 10 громад:

      • Станиця Луганська
      • Новоайдар, Тошківка
      • Щастя
      • Талаківка
      • Білогорівка
      • Курахове
      • Сартана
      • Волноваха
      • Комишувата 

      В Україні досі немає єдиної цільової програми допомоги постраждалим від вибухів мін. Проте незабаром стартує подібний пілотний проект, який організовують МінТОТ та громадська організація "Проліска" за підтримки уряду Швейцарії – "Допомогa особам, що постраждали від мін та вибухонебезпечних залишків війни". Він передбачатиме фінансову допомогу для медичної, фізичної та психологічної реабілітації, а також професійної перекваліфікації.

      15 червня президент Володимир Зеленський відвідав Маріуполь у річницю звільнення міста. Серед іншого, він побував на урочистому відкритті Центру ДСНС для комплексних завдань на морі та суходолі з піротехнічних робіт й підводного розмінування у Маріуполі. Більше про візит Зеленського до Маріуполя – читайте тут

      blog_ava
      Президент Зеленський скупався у фонтані: відео
      сьогодні
      3751
      Теги: Новини України Статистика Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?
      сьогодні , 15:00 Готовы ли украинцы отказаться от пластика в быту?
      Лев Парцхаладзе 74
      Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      сьогодні , 12:01 Зачем Кремль и власти "ДНР" устроили шоу с паспортами России
      Злой Одессит 1083
      День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      сьогодні , 10:00 День батька: як українські зіркові татусі виховують своїх дітей
      Юлія Турелик 1167
      Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      сьогодні , 09:00 Від агронома до військового: складно вчити пестициди, а зі зброєю – нескладно
      Повернись живим 492
      Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      15 червня , 21:00 Збірна України – чемпіон світу з футболу (U-20)
      8662
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук