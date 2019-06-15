Зеленський відвідає Маріуполь у річницю звільнення міста

В Маріуполі з нагоди п'ятої річниці визволення міста від проросійських окупантів пройде низка святкових заходів. Зокрема там відбудеться військовий парад, а також концерт за участі музичних гуртів та "Кварталу 95". Крім цього, місто відвідає Володимир Зеленський, який перебуває у робочій поїздці в Донецькій області.

Про це у прямому ефірі розповіла кореспондентка 24 каналу.

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Зазначимо, що це – перший візит Зеленського до Маріуполя за час його президентства. У його рамках глава держави відвідає Маріупольський металургійний комбінат, новий центр розмінування ДСНС та морський порт.

З самого ранку розпочалися урочисті заходи. Зокрема, о 10:00 відбувся військовий парад, після якого українських захисників нагородили табельною зброєю та відзнаками.

Військовий парад у Маріуполі: дивіться фото



Ввечері у центрі міста відбудеться фестиваль "Вільний Маріуполь". О 18:00 розпочнеться виступ "95 кварталу", Jerry Heil, гуртів "Скрябін", "ТНМК" та інших.

Що відомо про визволення Маріуполя?Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року. Потім бойовики особливо активізувалися після анексії Криму Росією. Всередині квітня терористи захопили міськраду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Тоді Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.



13 червня 2014 року українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецпідрозділи МВС. Жоден український боєць не загинув, четверо зазнали поранень.