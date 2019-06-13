Річниця звільнення Маріуполя: як це було

П’ять років тому, 13 червня 2014 року, після успішної військової операції українські захисники визволили Маріуполь від проросійських окупантів.

Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року.

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Потім бойовики особливо активізувалися після анексії Криму Росією. Всередині квітня терористи захопили міськраду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Тоді Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.

13 червня 2014 року українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС.

Дивіться відео про звільнення Маріуполя:

Спецоперація була настільки добре спланована, що жоден боєць не загинув у цей день, тільки четверо зазнали поранень. Наші сили знищили 6 терористів, 2 десятки взяли в полон, серед них був і так званий міністр оборони псевдореспубліки Ігор Хакімзянов.

До п'ятої річниці визволення у Маріуполі покажуть документальний фільм "Маріуполь. Український форпост" про події того дня.

Дивіться кадри з трейлеру фільму: