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      Річниця звільнення Маріуполя: як це було

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      Звільнення Маіуполя
      Звільнення Маіуполя / zik.ua

      П’ять років тому, 13 червня 2014 року, після успішної військової операції українські захисники визволили Маріуполь від проросійських окупантів.

      Протистояння між українцями та проросійськими бойовиками в Маріуполі почалося майже відразу після втечі Януковича в Росію в лютому 2014 року.

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      Потім бойовики особливо активізувалися після анексії Криму Росією. Всередині квітня терористи захопили міськраду Маріуполя, а 9 травня – будівлю Управління внутрішніх справ. Тоді Маріуполь перейшов під їхній повний контроль.

      13 червня 2014 року українські бійці провели успішну операцію і героїчно звільнили Маріуполь від окупації. У спецоперації брали участь 150 бійців спецбатальйону "Азов", 2 роти спецбатальйону "Дніпро", 2 роти Національної гвардії та спецназ МВС.

      Дивіться відео про звільнення Маріуполя:

      Спецоперація була настільки добре спланована, що жоден боєць не загинув у цей день, тільки четверо зазнали поранень. Наші сили знищили 6 терористів, 2 десятки взяли в полон, серед них був і так званий міністр оборони псевдореспубліки Ігор Хакімзянов.

      До п'ятої річниці визволення у Маріуполі покажуть документальний фільм "Маріуполь. Український форпост" про події того дня.

      Дивіться кадри з трейлеру фільму:

       

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      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Маріуполя Війна на Донбасі Збройні сили України "Азов"
      Джерело: 24 канал
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