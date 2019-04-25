У Маріуполі з квітами та оркестром зустрічали пораненого морпіха-героя: фото та відео

З квітами та з оркестром – так на вокзалі Маріуполя бійці морської піхоти, волонтери та активісти зустрічали захисника України Олександра Терстуяха. Після тривалого лікування чоловік нарешті повернувся до рідного краю.

Боєць не приховує своєї радості, нарешті він може обійняти рідних. Радіє і мати Олександра, адже вона чекала на сина більше всіх.

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Олександр проходив службу в лавах 503-го окремого батальйону морської піхоти на посаді молодшого сержанта. Під час обстрілів Олександр отримав важке поранення в районі Водяного, де батальйон потрапив під вогонь протитанкових гранотометів.



Морський піхотинець Олександр Терстуях

Олександр опинився під уламками. Як розповів командир третього взводу за позивним "Богун", коли його витягнули із під завалів, він був у свідомості. Товариші відвезли його до медиків.

Олександр отримав осколкові поранення руки, корпусу і ніг. У нього двічі зупинялося серце. Спочатку його підтримували маріупольські лікарі, потім – направили в Дніпро.

Важко було часом, 8 місяців я з ним була, не відходячи. Додому приїжджала тільки на тиждень до дітей. Але вилікувалися і Слава Богу, що живий. Будемо сподіватися, що він відновиться і повернеться в частину, якщо захоче,

– наголосила дружина Олександра Вікторія.

Зараз чоловік пересувається на протезах. І попри усе пережите, не втрачає віри і оптимізму та мріє знову стати в стрій.

"Надіюся, що я якнайшвидше вилікуюся та повернуся в рідний батальйон", – додав поранений військовий. Проте поки на морського піхотинця Олександра чекає довготривалий курс реабілітації.