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      Історія про доблесного офіцера ЗСУ, що одним із перших пішов на війну

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      Серед українських воїнів є багато героїв, що стали відомими. Проте чимало і тих, хто протягом останніх 5 років боронить Батьківщину і чиє обличчя не потрапляє на блакитні екрани. Це героїчні солдати й офіцери, які твердо стоять на ногах, а на плечах тримають небо для всієї країни.

      Один із таких офіцерів – Олександр – розповів про війну на Донбасі журналістам 24 каналу.

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      Він кадровий військовий, що вступив на службу до війни. Закінчив військову академію, служив у механізованій бригаді. А після початку агресії Росії його підрозділ одним із перших вийшов на бойові завдання.

      У 2014 році, у березні, я поїхав прикривати кордон з Росією в Луганській області,
      – сказав Олександр.

      Так скромно і без зайвих слів він описує 2014 рік. Олександр не хоче розповідати про свою участь в Іловайській операції і не вважає це героїзмом. Хоча ми точно знаємо, що він там був.

      Офіцер ЗСУ Олександр з журналістом 24 каналу
      Офіцер ЗСУ Олександр з журналістом 24 каналу

      Після короткого відпочинку він тоді знову повернувся на Донбас. Ту півторарічну ротацію він вважає найтяжчою і найважливішою. "Ми тримаємо свої позиції і не здали їх у 2014-2015 роках, тоді була найбільша інтенсивність боїв", – додав офіцер ЗСУ.

      Олександр бачить армію зсередини вже понад 10 років. І пам’ятає різні етапи її розвитку. Каже, що якби у 2014 військо було таке як зараз – усе склалося б по-іншому.

      Зараз ми більше діємо не на навчальних місцях, а в динаміці. Дуже багато у нас навчань на батальйонних рівнях, колективної підготовки,
      – розповідає Олександр.

      Олександр стриманий і спокійний, він фаховий військовий – людина, що обрала армійське ремесло професією. Хоча вдома його чекає дружина і донечка, він зізнається, що цивільним поки що себе не бачить.

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      Автор: Антон Голобородько
      Теги: Новини України Збройні сили України Війна на Донбасі Іловайська трагедія Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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