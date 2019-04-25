Українські військові взяли в полон окупанта: фото

Бійці ООС взяли чергового "невдаху-диверсанта" збройних формувань Російської Федерації в полон. Окупант збирав розвідувальну інформацію щодо місця знаходження складів з боєприпасами Збройних Сил України, системи їх захисту та охорони.

Проросійським бойовиком виявився мешканець Донецька. Він 1977 року народження, повідомили у прес-штабі ООС.

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Сергій Д. з 2016 року по теперішній час проходив службу в підрозділах першого армійського корпусу російсько-окупаційних військ. Затриманий намагався проникнути в тил українських військ в районі населеного пункту Новомихайлівка Донецької області для підготовки та проведення диверсій на військових об'єктах.

Тож українські військові затримали окупанта. Наразі він надає усю необхідну інформацію.

Упродовж доби 24 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню, з них 8 разів застосували заборонену Мінськими угодами зброю. Один український військовий отримав поранення.