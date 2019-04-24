ЗСУ розгромили окупантів на Донбасі: феєричне відео

У мережі показали відео знищення позицій проросійських бойовиків на окупованому Донбасі.

Українські військовослужбовці дали адекватну відповідь на провокаційні обстріли окупантів.

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Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у себе на Facebook-сторінці зазначив, що війна не зупиняється ні на хвилину.

Два точних постріли, мінус дві ворожі кулеметні точки. Врятовані життя наших воїнів,

– зазначив Штефан.

Загалом, упродовж доби 23 квітня проросійські бойовики на Донбасі дев'ять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – застосовуючи заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Українські військовослужбовці знищили позиції окупантів: дивіться відео