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      ЗСУ розгромили окупантів на Донбасі: феєричне відео

      1568 Читать новость на русском
      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / radiosvoboda.org

      У мережі показали відео знищення позицій проросійських бойовиків на окупованому Донбасі.

      Українські військовослужбовці дали адекватну відповідь на провокаційні обстріли окупантів.

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      Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у себе на Facebook-сторінці зазначив, що війна не зупиняється ні на хвилину.

      Два точних постріли, мінус дві ворожі кулеметні точки. Врятовані життя наших воїнів,
      – зазначив Штефан.

      Загалом, упродовж доби 23 квітня проросійські бойовики на Донбасі дев'ять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – застосовуючи заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      Українські військовослужбовці знищили позиції окупантів: дивіться відео

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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