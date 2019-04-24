ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе: феерическое видео

В сети показали видео уничтожения позиций пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на провокационные обстрелы оккупантов.

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Офицер ВСУ Анатолий Штефан у себя на Facebook-странице отметил, что война не останавливается ни на минуту.

Два точных выстрела, минус две вражеские пулеметные точки. Спасены жизни наших воинов,

– отметил Штефан.

В целом, в течение суток 23 апреля пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – применяя запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Украинские военнослужащие уничтожили позиции оккупантов: смотрите видео