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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КИМ ЧЕН ЫН
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      ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе: феерическое видео

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      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / radiosvoboda.org

      В сети показали видео уничтожения позиций пророссийских боевиков на оккупированном Донбассе.

      Украинские военнослужащие дали адекватный ответ на провокационные обстрелы оккупантов.

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      Офицер ВСУ Анатолий Штефан у себя на Facebook-странице отметил, что война не останавливается ни на минуту.

      Два точных выстрела, минус две вражеские пулеметные точки. Спасены жизни наших воинов,
      – отметил Штефан.

      В целом, в течение суток 23 апреля пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – применяя запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      Украинские военнослужащие уничтожили позиции оккупантов: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Оружие Украина – Россия Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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