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      Тревожные сутки на Донбассе: есть потери среди воинов Объединенных сил

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      Какой были сутки 23 апреля на Донбассе
      Какой были сутки 23 апреля на Донбассе / Фото из открытых источников

      В течение суток 23 апреля пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – применяя запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции Объединенных сил:

      – в районе села Гнутове: из минометов калибра 120 миллиметров, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      – в районе Верхнеторецкого: дважды из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

      – вблизи Марьинки: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

      – возле Богдановки и Чермалыка: дважды из станковых противотанковых гранатометов;

      – в районе Песков: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" пророссийские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников:

      – вблизи Луганского: из крупнокалиберных пулеметов;

      – вблизи Южного: из автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один украинский защитник получил ранение. Что касается потерь оккупантов, то четверо были ликвидированы и четверо ранены.

      "Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в Штабе.

      С начала текущих суток, 24 апреля, боевики совершили один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского. Били оккупанты из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди украинских воинов нет Потери оккупантов уточняются.

      В течение суток 22 апреля российские оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего также погиб один защитник и еще три получили ранения.

      Окуповані території, Донбас, ополченці, повстанці

      Оккупированные территории на Донбассе

      КАКОЙ СЕГОДНЯ ЯВЛЯЕТСЯ СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ:

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      Теги: Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
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