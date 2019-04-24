Тревожные сутки на Донбассе: есть потери среди воинов Объединенных сил
В течение суток 23 апреля пророссийские боевики на Донбассе девять раз нарушали режим прекращения огня, из них дважды – применяя запрещенные минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 миллиметра. Враг также обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты семь раз обстреляли позиции Объединенных сил:
– в районе села Гнутове: из минометов калибра 120 миллиметров, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
– в районе Верхнеторецкого: дважды из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
– вблизи Марьинки: из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
– возле Богдановки и Чермалыка: дважды из станковых противотанковых гранатометов;
– в районе Песков: из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" пророссийские наемники дважды обстреляли позиции украинских защитников:
– вблизи Луганского: из крупнокалиберных пулеметов;
– вблизи Южного: из автоматического стрелкового и снайперского оружия.
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один украинский защитник получил ранение. Что касается потерь оккупантов, то четверо были ликвидированы и четверо ранены.
"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил", – отметили в Штабе.
С начала текущих суток, 24 апреля, боевики совершили один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Луганского. Били оккупанты из автоматических станковых гранатометов. Потерь среди украинских воинов нет Потери оккупантов уточняются.
В течение суток 22 апреля российские оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего также погиб один защитник и еще три получили ранения.
Оккупированные территории на Донбассе
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