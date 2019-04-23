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      Оккупанты убили украинского бойца на Донбассе, но получили жесткий ответ

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      На Донбассе погиб украинский военный
      На Донбассе погиб украинский военный / Фото из открытых источников

      22 апреля российские оккупационные войска 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего погиб один защитник. В то же время, бойцам удалось дать жесткий ответ на обстрелы оккупантов и уничтожить трех пророссийских боевиков.

      Оккупанты, обстреливая украинские позиции, дважды применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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      Враг бил по украинским военным из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

      В целом российские оккупанты осуществили вражеские обстрелы по силам ООС в районе населенных пунктов Марьинки, Гнутово, Павлополя, Авдеевки, Опитного, Новоалександровки, Катериновки, Попасной и Золотого-4.

      Вследствие обстрелов один военный Объединенных сил погиб и три украинских защитники получили ранения. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа. По данным разведки, 22 апреля трое оккупантов были уничтожены, еще семь – ранены,
      – добавили в штабе.

      Также, украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты оккупантов при помощи противотанкового ракетного комплекса.

      С начала суток, 16 апреля, враг один раз обстрелял позиции украинских военных вблизи Гнутово.

      Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

       

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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