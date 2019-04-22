Оккупанты активизировались на Донбассе: один военный погиб

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Из них – дважды применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один украинский защитник получил ранения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Марьинка, Павлополь и Авдеевка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты восемь раз обстреляли позиции наших защитников возле населенных пунктов Новоалександровка и Екатериновка, а также возле пригорода Попасная и возле села Золотое-4.

На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника пока уточняются.

К слову, Россия продолжает нарушать минские договоренности. ОБСЕ зафиксировала, как пророссийские боевики размещали вооружение и технику в запрещенных местах, в частности вблизи жилых домов.