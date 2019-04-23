Окупанти вбили українського бійця на Донбасі, але отримали жорстку відповідь

22 квітня російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого загинув один захисник. Водночас, бійцям вдалося дати жорстку відповідь на обстріли окупантів і знищити трьох проросійських бойовиків.

Окупанти, обстрілюючи українські позиції, двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

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Ворог гатив по українських військових з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Загалом російські окупанти здійснили ворожі обстріли по силах ООС в районі населених пунктів Мар'їнки, Гнутового, Павлополя, Авдіївки, Опитного, Новоолександрівки, Катеринівки, Попасної і Золотого-4.

Внаслідок обстрілів один військовий Об'єднаних сил загинув та три українських захисники отримали поранення. Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді. За даними розвідки, 22 квітня трьох окупантів було знищено, ще сім – поранено,

– додали у штабі.

Також, українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти окупантів за допомогою протитанкового ракетного комплексу.

З початку доби, 16 квітня, ворог один раз обстріляв позиції українських військових поблизу Гнутового.

Українські бійці продовжують надійно контролювати окупантів на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов повного припинення вогню.