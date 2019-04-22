Бійці "Азова" одним ударом знищили техніку бойовиків на Донбасі: потужне відео
Українські бійці окремого загону спецпризначення Нацгвардії "Азов" знищили БМП-1 проросійських бойовиків у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.
Ворожу техніку захисники України виявили за допомогою безпілотника, повідомляє благодійний фонд "Повернись живим".
Читайте також: Український військовий підірвався на міні, захищаючи товаришів: відоме ім’я героя
Саме з цієї БМП до її знищення ворог обстрілював позиції українських військових та цивільні об’єкти.
Техніку окупантів вдалося ліквідувати одним потужним ударом.
Ми і далі будемо робити все, щоб земля горіла під ногами окупантів,
– прокоментували удар бійці ООС.
більше фото і відео ліквідації бойовиків та їхньої техніки на донбасі:
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10