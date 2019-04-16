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      Бійці полку "Азов" знищили ворожу техніку на Донбасі: відео потужного удару

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      Бійці "Азову" ліквідували ворожу БМП на Донеччині
      Бійці "Азову" ліквідували ворожу БМП на Донеччині / azov.org.ua

      Військові окремого загону спеціального призначення "Азов" потужним ударом знищили бойову машину піхоти проросійських бойовиків у районі Доломітного Донецької області.

      Як повідомили у прес-службі полку, бійці виявили бойову техніку окупантів під час розвідки території у районі Доломітного безпілотниками.

      Читайте також: Українські військові зупинили напад ворога та захопили зброю окупантів: фото

      Бронемашина проросійських бойовиків регулярно обстрілювала позиції захисників України і цивільні об'єкти на Світлодарській дузі.

      Щоб припинити постійні обстріли позицій українських військ та цивільних об’єктів, було прийнято рішення знищити ворожу техніку,
      – наголосили військові.

      БМП була схована за приватними будинками. Азовці завдали влучних пострілів по машині, вона загорілася та була повністю знищена.


      Бійці "Азову" ліквідували ворожу БМП на Донеччині

      Полк "Азов" знищив БМП окупантів на Донбасі: відео

      1 лютого бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" повернулися на передову у зоні Операції Об’єднаних сил, де захищають країну спільно з військовими Збройних сил. Боєздатність бійців перебуває на високому рівні. Їм також вдалося збити російський безпілотник "Елерон" на одному з опорних пунктів на Світлодарському напрямку.

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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі "Азов" Зброя
      Джерело: 24 канал
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