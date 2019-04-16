Бойцы полка "Азов" уничтожили вражескую технику на Донбассе: видео мощного удара
Военные отдельного отряда специального назначения "Азов" мощным ударом уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков в районе Доломитного Донецкой области.
Как сообщили в пресс-службе полка, бойцы обнаружили боевую технику оккупантов во время разведки территории в районе Доломитного беспилотниками.
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Бронемашина пророссийских боевиков регулярно обстреливала позиции защитников Украины и гражданские объекты на Светлодарской дуге.
Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику,
– отметили военные.
БМП была спрятана за частными домами. Азовцы нанесли меткие выстрелы по машине, она загорелась и была полностью уничтожена.
Бойцы "Азова" ликвидировали вражескую БМП на Донбассе
Полк "Азов" уничтожил БМП оккупантов на Донбассе: видео
1 февраля бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" вернулись на передовую в зоне Операции Объединенных сил, где защищают страну совместно с военными Вооруженных сил. Боеспособность бойцов находится на высоком уровне. Им также удалось сбить российский беспилотник "Элерон" на одном из опорных пунктов на Светлодарском направлении.