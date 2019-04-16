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      Бойцы полка "Азов" уничтожили вражескую технику на Донбассе: видео мощного удара

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      Бойцы "Азова" ликвидировали вражескую БМП на Донбассе
      Бойцы "Азова" ликвидировали вражескую БМП на Донбассе / azov.org.ua

      Военные отдельного отряда специального назначения "Азов" мощным ударом уничтожили боевую машину пехоты пророссийских боевиков в районе Доломитного Донецкой области.

      Как сообщили в пресс-службе полка, бойцы обнаружили боевую технику оккупантов во время разведки территории в районе Доломитного беспилотниками.

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      Бронемашина пророссийских боевиков регулярно обстреливала позиции защитников Украины и гражданские объекты на Светлодарской дуге.

      Чтобы прекратить постоянные обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов, было принято решение уничтожить вражескую технику,
      – отметили военные.

      БМП была спрятана за частными домами. Азовцы нанесли меткие выстрелы по машине, она загорелась и была полностью уничтожена.

      Бойцы "Азова" ликвидировали вражескую БМП на Донбассе

      Полк "Азов" уничтожил БМП оккупантов на Донбассе: видео

      1 февраля бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" вернулись на передовую в зоне Операции Объединенных сил, где защищают страну совместно с военными Вооруженных сил. Боеспособность бойцов находится на высоком уровне. Им также удалось сбить российский беспилотник "Элерон" на одном из опорных пунктов на Светлодарском направлении.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины "Азов" Оружие Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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