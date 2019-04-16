Украинские военные остановили нападение врага и захватили оружие оккупантов: фото

Пророссийские боевики 15 апреля массово обстреляли позиции наших войск на Мариупольском направлении. Под прикрытием огня оккупанты начали выдвижение диверсионно-разведывательной группы. Украинские военные остановили врага.

Вражеская диверсионно-разведывательная группа имела целью уничтожить наблюдательные посты украинских позиций и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Личный состав наблюдательных постов заметил выдвижение диверсионно-разведывательной группы пророссийских боевиков в составе 12 человек.

Украинские военные остановили продвижение врага огнем. Завязался бой, поэтому взводные опорные пункты поддержали наблюдательные посты средствами огневого поражения батальона.

В пресс-службе отметили, что противник начал отход. Оккупанты потеряли двух боевиков, а еще двое остались ранеными.

Украинские военные захватили оружие неудачников-диверсантов и карту с отмеченным в глубине нашей обороны объектами, на которых были спланированы диверсии.



ВСУ захватили оружие оккупантов//Фото: пресс-служба ООС

К слову, 15 апреля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В то же время, бойцам удалось дать жесткий ответ на обстрелы оккупантов и уничтожить шестерых пророссийских боевиков.