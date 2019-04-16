Жесткий отпор ВСУ: украинские бойцы уничтожили много оккупантов на Донбассе

15 апреля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В то же время, бойцам удалось дать жесткий ответ на обстрелы оккупантов и уничтожить шестерых пророссийских боевиков.

Враг, обстреливая украинские позиции, четыре раза использовал запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

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Оккупанты палили по украинских военных из минометов, станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В целом российские оккупанты осуществили вражеские обстрелы по силам ООС в районе населенных пунктов Авдеевки, Новоселовки, Лебединского, Опросного, Водяного, Невельского и Станицы Луганской.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, 15 апреля шестерых оккупантов были уничтожены, еще трое – ранены,

– добавили в штабе.

С начала суток, 16 апреля, враг не обстреливал позиции украинских военных.

Украинские бойцы продолжают надежно контролировать оккупантов на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.