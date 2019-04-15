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      ВСУ провели масштабные учения по противовоздушной обороне: зрелищное видео

      85 Читати новину українською
      Учения по противовоздушной обороне
      Учения по противовоздушной обороне / www.facebook.com

      В зоне Операции объединенных сил состоялись широкомасштабные учения по противовоздушной обороне. Военные привлекли самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск.

      В пресс-службе ООС заявили, что в учениях приняли участие зенитно-ракетный комплекс С-300, а также подразделения, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

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      Украинские военные отработали выявление, сопровождение, уничтожение воздушных целей, осуществление маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад.

      Смотрите фото масштабных военных учений ООС:

      Подразделения Объединенных сил практиковались выпускать ракеты и ведению огня пушечным вооружением по воздушным целям.

      оос
      Участие в учениях приняли самолеты истребительной авиации

      "Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на "отлично", – пояснили в ООС.

      оос
      Учения по противовоздушной обороне

      Смотрите впечатляющее видео учений по противовоздушной обороне:

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Оружие
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