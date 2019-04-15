ВСУ провели масштабные учения по противовоздушной обороне: зрелищное видео

В зоне Операции объединенных сил состоялись широкомасштабные учения по противовоздушной обороне. Военные привлекли самолеты истребительной авиации, а также подразделения зенитных ракетных войск.

В пресс-службе ООС заявили, что в учениях приняли участие зенитно-ракетный комплекс С-300, а также подразделения, имеющие на вооружении зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1", "Оса-АКМ", "Стрела-10", 2С6 "Тунгуска", ПЗРК и зенитные установки ЗУ-23-3.

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Украинские военные отработали выявление, сопровождение, уничтожение воздушных целей, осуществление маневра в новые позиционные районы, ведение огня по воздушному противнику из засад.

Смотрите фото масштабных военных учений ООС:

Подразделения Объединенных сил практиковались выпускать ракеты и ведению огня пушечным вооружением по воздушным целям.



Участие в учениях приняли самолеты истребительной авиации

"Личный состав пунктов управления, летчики истребительной авиации, расчеты зенитно-ракетных комплексов и радиолокационных станций справились с задачей на "отлично", – пояснили в ООС.



Учения по противовоздушной обороне

Смотрите впечатляющее видео учений по противовоздушной обороне: