ВСУ мощным ударом с высоты уничтожили двух оккупантов: эффектное видео

Военные Вооруженных Сил Украины мощным ударом с воздуха уничтожили позицию российских оккупационных войск на Донбассе. В результате операции удалось ликвидировать двух боевиков.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook рассказал, что украинские бойцы совершили удары в ответ на применение боевых дронов оккупантами.

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"В результате адекватного ответа на применение противником боевых дронов, подразделением "птиц" было принято решение о приветствии плюшкой оккупантов. В результате приветствия двое оккупантов присоединились к бригаде-200, еще один зализывает раны", – написал он.

Отметим, российские оккупационные войска продолжают цинично нарушать перемирие на Донбассе и обстреливать бойцов ВСУ. Так, за последние сутки 14 апреля боевики совершили 10 обстрелов. Потерь среди украинских воинов нет, однако враг получил достойный ответ – 4 ликвидированных пророссийских боевика, еще трое получили ранения.