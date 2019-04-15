Опять "страйк": в сети показали эффектное видео уничтожения позиции боевиков на Донбассе

Украинские военные не оставили пророссийских боевиков без достойного ответа. Они в очередной раз меткими выстрелами ликвидировали позицию врага на Донбассе.

Выстрел совершили воины батальона "Донбасс-Украина", сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Читайте также: Разруха и пустота: как сейчас выглядит оккупированная Макеевка

Так, похожий на противотанковую управляемую ракету снаряд попал прямо в блиндаж оккупантов.

Отдельный штурмовой батальон "Донбасс-Украина" просто не перестает стрелять и уничтожать российских оккупантов и их позиции, – пишет офицер.

Отметим, на Донбассе неспокойно – боевики не признают режим прекращения огня. Оккупанты активно обстреливают украинские позиции, используя при этом запрещенное вооружение. Однако украинские воины дают достойный отпор врагу – за сутки 13 февраля в ответ на 14 обстрелов ликвидировали двух боевиков. Враг 10 раз обстрелял позиции ООС 14 апреля, однако украинские воины ликвидировали 4 боевиков.