09:22
14 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Побег министра обороны РФ. Унижение деда Пу
      Вєсті Кремля
      18:15, 13 апреля
      Вести.UA. Жир: Фантастические подарки от Порошенко. Бойко решил хайпануть
      Вєсті.UA
      19:01, 13 апреля
      Як не купити землю, на яку можуть накласти арешт: ексклюзивне розслідування
      ЦРУ
      16:04, 12 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Киевский фуникулер
      Згадати все
      23:57, 12 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Сутки на фронте: в ответ на 14 обстрелов со стороны врага ВСУ уничтожили двух боевиков

      29 Читати новину українською
      На Донбассе– неспокойные сутки
      На Донбассе– неспокойные сутки / 24 канал

      В течение суток 13 апреля пророссийские боевики 14 раз пренебрегли договоренностью о режиме прекращения огня и обстреляли украинских военных. На что получили адекватный ответ и поплатились потерями.

      Враг обстреливал защитников Украины из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 14 обстрелов, сообщил пресс-центр ООС.

      Читайте также: Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокации

      Почти все вражеские обстрелы продолжались вблизи восточной части линии фронта. Здесь оккупанты нападали 11 раз – под Новотроицким, возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Павлополя.

      ВСУ, к счастью, не понесли потерь. А вот враг поплатился – двух оккупантов уничтожили, пять ранены.

       

      Разруха и пустота: как сейчас выглядит оккупированная Макеевка – смотрите в материале 24 канала

      blog_ava
      Гороскоп на 14 апреля для всех знаков зодиака
      сегодня
      380
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Вооруженные силы Украины Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      сегодня , 08:40 Що спільного між сектами, дідівщиною та агресією виборців?
      Олекса Коба 197
      Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      13 апреля , 22:34 Главные новости 13 апреля: новое видео от Порошенко, Зеленский игнорировал повестки военкомата
      2459
      Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      13 апреля , 22:01 Переход из "ЛНР" в Украину – это безумие
      Ольга Черненко 3971
      Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      13 апреля , 20:00 Як Порошенко підігрує Медведчуку: конкретні факти
      Сергій Лещенко 579
      Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
      13 апреля , 19:31 Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
      498
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Выборы-2019: кто и когда первым посчитает, как проголосовала Украина
       25 марта , 22:51
      Англия – Испания: Шоу из-за жуткой травмы в неподвижном состоянии покинул поле с кислородной маской
       8 сентября 2018 , 23:28
      Неймар намекнул, что может перейти в АПЛ
       5 декабря 2018 , 23:33
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук