Сутки на фронте: в ответ на 14 обстрелов со стороны врага ВСУ уничтожили двух боевиков

В течение суток 13 апреля пророссийские боевики 14 раз пренебрегли договоренностью о режиме прекращения огня и обстреляли украинских военных. На что получили адекватный ответ и поплатились потерями.

Враг обстреливал защитников Украины из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего зафиксировано 14 обстрелов, сообщил пресс-центр ООС.

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Почти все вражеские обстрелы продолжались вблизи восточной части линии фронта. Здесь оккупанты нападали 11 раз – под Новотроицким, возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Песков, Лебединского и Павлополя.

ВСУ, к счастью, не понесли потерь. А вот враг поплатился – двух оккупантов уничтожили, пять ранены.

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