Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях
Пророссийские боевики из оккупированной части Луганщины звонят украинским военным корреспондентам с якобы предупреждениями о провокациях в зоне проведения Операции Объединенных сил. Эти провокации состоятся с 1 по 8 мая, убеждают оккупанты.
"Могут быть жертвы среди журналистов. Предупредите, пожалуйста, коллег. Больше информации можно узнать на сайте "МВД ЛНР", – сказали представители боевиков в телефонном разговоре журналистке телеканала ICTV Анастасии Федченко.
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Журналистка добавила, что не успела спросить, откуда у оккупантов ее номер телефона и почему звонят аж в Донецкую область. "Народная милиционерка" бросила трубку.
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Сообщение на сайте "МВД ЛНР" (чтобы увеличить картинку, нажмите на нее)
Сообщение оккупантов прокомментировал 24 каналу руководитель ООС Сергей Наев.
Конечно, в Объединенных силах есть правоохранительные органы, органы, которые представлены Службой безопасности Украины, военной контрразведкой. Соответственно, мы принимаем меры противодействия,
– сказал Наев.
Смотрите видеокомментарий Сергея Наева: