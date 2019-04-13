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      Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях

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      "МВД ЛНР" убеждает украинских журналистов, что бойцы ООС готовят вооруженные провокации на Донбассе
      "МВД ЛНР" убеждает украинских журналистов, что бойцы ООС готовят вооруженные провокации на Донбассе / Иллюстративное фото

      Пророссийские боевики из оккупированной части Луганщины звонят украинским военным корреспондентам с якобы предупреждениями о провокациях в зоне проведения Операции Объединенных сил. Эти провокации состоятся с 1 по 8 мая, убеждают оккупанты.

      "Могут быть жертвы среди журналистов. Предупредите, пожалуйста, коллег. Больше информации можно узнать на сайте "МВД ЛНР", – сказали представители боевиков в телефонном разговоре журналистке телеканала ICTV Анастасии Федченко.

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      Журналистка добавила, что не успела спросить, откуда у оккупантов ее номер телефона и почему звонят аж в Донецкую область. "Народная милиционерка" бросила трубку.

      Телефонный звонок с идентичным текстом получил и журналист Роман Пагулич.
       
      На сайте "МВД ЛНР" опубликовано сообщение, в котором оккупанты уверяют, что получили якобы от бойца спецрезерва ВСУ информацию о подготовке украинской стороной провокаций в "серой зоне". Украинские бойцы должны якобы применить запрещенное вооружение и ликвидировать определенных журналистов. Приказ на уничтожение журналистов был якобы передан снайперам подразделения.

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      мвс лнр провокації журналісти ООС Донбас війна
      Сообщение на сайте "МВД ЛНР" (чтобы увеличить картинку, нажмите на нее)

      Сообщение оккупантов прокомментировал 24 каналу руководитель ООС Сергей Наев.

      Конечно, в Объединенных силах есть правоохранительные органы, органы, которые представлены Службой безопасности Украины, военной контрразведкой. Соответственно, мы принимаем меры противодействия,
      – сказал Наев.

      Смотрите видеокомментарий Сергея Наева:

       

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      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска СМИ Журналисты Российская пропаганда Вооруженные силы Украины Сергей Наев
      Источник: 24 канал
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