Пророссийские боевики обзванивают украинских журналистов с "предупреждениями" о провокациях

Пророссийские боевики из оккупированной части Луганщины звонят украинским военным корреспондентам с якобы предупреждениями о провокациях в зоне проведения Операции Объединенных сил. Эти провокации состоятся с 1 по 8 мая, убеждают оккупанты.

"Могут быть жертвы среди журналистов. Предупредите, пожалуйста, коллег. Больше информации можно узнать на сайте "МВД ЛНР", – сказали представители боевиков в телефонном разговоре журналистке телеканала ICTV Анастасии Федченко.

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Журналистка добавила, что не успела спросить, откуда у оккупантов ее номер телефона и почему звонят аж в Донецкую область. "Народная милиционерка" бросила трубку.

Телефонный звонок с идентичным текстом получил и журналист Роман Пагулич.

На сайте "МВД ЛНР" опубликовано сообщение, в котором оккупанты уверяют, что получили якобы от бойца спецрезерва ВСУ информацию о подготовке украинской стороной провокаций в "серой зоне". Украинские бойцы должны якобы применить запрещенное вооружение и ликвидировать определенных журналистов. Приказ на уничтожение журналистов был якобы передан снайперам подразделения.

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Сообщение на сайте "МВД ЛНР" (чтобы увеличить картинку, нажмите на нее)

Сообщение оккупантов прокомментировал 24 каналу руководитель ООС Сергей Наев.

Конечно, в Объединенных силах есть правоохранительные органы, органы, которые представлены Службой безопасности Украины, военной контрразведкой. Соответственно, мы принимаем меры противодействия,

– сказал Наев.

Смотрите видеокомментарий Сергея Наева: