Проросійські бойовики обдзвонюють українських журналістів з "попередженнями" про провокації

Проросійські бойовики з окупованої частини Луганщини телефонують українським воєнним кореспондентам з нібито попередженнями про провокації в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. Ці провокації відбудуться з 1 по 8 травня, переконують окупанти.

"Можуть бути жертви серед журналістів. Попередьте, будь ласка, колег. Більше інформації можна дізнатися на сайті "МВС ЛНР", – сказали представники бойовиків у телефонній розмові журналістці телеканалу ICTV Анастасії Федченко.

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Журналістка додала, що не встигла запитати, звідки в окупантів її номер телефону і чому телефонують аж у Донецьку область. "Народна міліціянтка" кинула слухавку.

Телефонний дзвінок з ідентичним текстом отримав і журналіст Роман Пагулич.

На сайті "МВС ЛНР" опубліковане повідомлення, в якому окупанти переконують, що отримали нібито від бійця спецрезерву ЗСУ інформацію про підготовку українською стороною провокацій в "сірій зоні". Українські бійці мали нібито застосувати заборонене озброєння та ліквідувати певних журналістів. Наказ на знищення журналістів був начебто переданий снайперам підрозділу.

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Повідомлення на сайті "МВС ЛНР" (щоб збільшити картинку, натисніть на неї)

Повідомлення окупантів прокоментував 24 каналу керівник ООС Сергій Наєв.

Звісно, в Об’єднаних силах є правоохоронні органи, органи, які представлені Службою безпеки України, військовою контррозвідкою. Відповідно, ми вживаємо заходів протидії,

– сказав Наєв.

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