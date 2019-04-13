"Успокаиваем их по полной программе": украинские бойцы дали достойный отпор оккупанту, видео

На Востоке враг не прекращает обстрелы украинских позиций из минометов различных калибров. В штабе ООС зафиксировали 14 атак. Один украинский военнослужащий погиб, двое – ранены.

Атаки фиксировали, в частности, на приморском направлении – под огнем окраины поселков Гнутово и Чермалык. Разрывались вражеские мины и в окрестностях Троицкого на Луганщине. Нет тишины и под Донецком. Там под прицельным огнем чаще всего окраины Авдеевки и Зайцево.

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Однако Вооруженные силы Украины не молчали и дали достойный отпор оккупантам.

Были несколько раз прилеты мин, которые запрещены минскими договоренностями. Активизировались группы снайперов, работают по нашим позициям,

– рассказал военнослужащий ВСУ "Малый".

Когда рассказывал, сразу же и продемонстрировал. Ведь в соседней посадке зафиксировали вражеских диверсантов.

Видео: как врага "встречают" возле украинских позиций (без монтажа и склеек)

Встречать врага из пулемета приходится по несколько раз в сутки, говорят воины.

Когда достают своими провокациями, тогда уже успокаиваем по полной программе – закрываем им рот,

– отметил боец ​​"Малый".

Правда, часто враг с первого раза объяснений не понимает. Активность оккупанта сейчас заметна по всей линии фронта. В том числе и здесь – на стратегически важном участке фронта. "Наблюдаем дорожную развязку Горловка-Ясиноватая, по которой передвигается гражданская техника, гражданские легковые автомобили, грузовые. Также есть передвижения поздно ночью грузовой техники: как колесной, так и гусеничной ... и до танков. Слышим звук турбины. Фиксируем" , – рассказал военнослужащий ВСУ "Адъютант".