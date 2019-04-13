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      Разруха и пустота: как сейчас выглядит оккупированная Макеевка

      130 Читати новину українською
      Фото из оккупированной Макеевки
      Фото из оккупированной Макеевки / Telegram-канал "В Макеевке. В Донецке. Новости"

      Оккупированная Макеевка Донецкой области сегодня пустая и разрушенная. В сети появились свежие фото местности, где когда-то был парк, а с приходом пророссийских боевиков наступила разруха.

      "А какой ранее парк, дворец культуры был...", – написали в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости".

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      В сети опубликовали фото дворца культуры имени Кирова, парка Металлургов, школы №9. Все здания и прилегающая территория полностью заброшены.

      Макіївка Донецьк Донбас фото руїни розруха окупація
      Руины в оккупированной Макеевке

       

      blog_ava
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      13 апреля
      12787
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Макеевка Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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