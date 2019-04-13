Разруха и пустота: как сейчас выглядит оккупированная Макеевка
Оккупированная Макеевка Донецкой области сегодня пустая и разрушенная. В сети появились свежие фото местности, где когда-то был парк, а с приходом пророссийских боевиков наступила разруха.
"А какой ранее парк, дворец культуры был...", – написали в Telegram-канале "В Макеевке. В Донецке. Новости".
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В сети опубликовали фото дворца культуры имени Кирова, парка Металлургов, школы №9. Все здания и прилегающая территория полностью заброшены.
Руины в оккупированной Макеевке
Источник: 24 канал
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