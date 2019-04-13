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      Розруха і порожнеча: як зараз виглядає окупована Макіївка

      542 Читать новость на русском
      Фото з окупованої Макіївки
      Фото з окупованої Макіївки / Telegram-канал "У Макіївці. У Донецьку. Новини"

      Окупована Макіївка на Донеччині сьогодні порожня та поруйнована. У мережі з’явилися свіжі фото місцевості, де колись був парк, а з приходом проросійських бойовиків настала розруха.

      "А який раніше парк, палац культури був...", – написали в Telegram-каналі "У Макіївці. У Донецьку. Новини".

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      У мережі опублікували фото палацу культури імені Кірова, парку Металургів, школи №9. Всі будівлі і прилегла територія повністю занедбані.

      Макіївка Донецьк Донбас фото руїни розруха окупація
      Руїни в окупованій Макіївці

       

      blog_ava
      45-річна Кейт Мосс повністю оголилася перед відомим фотографом
      13 квітня
      3936
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Макіївка Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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