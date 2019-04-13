Розруха і порожнеча: як зараз виглядає окупована Макіївка

Фото з окупованої Макіївки / Telegram-канал "У Макіївці. У Донецьку. Новини"

Окупована Макіївка на Донеччині сьогодні порожня та поруйнована. У мережі з’явилися свіжі фото місцевості, де колись був парк, а з приходом проросійських бойовиків настала розруха.