Розруха і порожнеча: як зараз виглядає окупована Макіївка
Окупована Макіївка на Донеччині сьогодні порожня та поруйнована. У мережі з’явилися свіжі фото місцевості, де колись був парк, а з приходом проросійських бойовиків настала розруха.
"А який раніше парк, палац культури був...", – написали в Telegram-каналі "У Макіївці. У Донецьку. Новини".
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У мережі опублікували фото палацу культури імені Кірова, парку Металургів, школи №9. Всі будівлі і прилегла територія повністю занедбані.
Руїни в окупованій Макіївці
Джерело: 24 канал
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