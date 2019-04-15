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      Знову "страйк": у мережі показали ефектне відео знищення позиції бойовиків на Донбасі

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      У мережі з'явилось ефектне відео знищення позиції бойовиків на Донбасі
      У мережі з'явилось ефектне відео знищення позиції бойовиків на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Українські військові не залишити проросійських бойовиків без гідної відповіді. Вони вкотре влучними пострілами ліквідували позицію ворога на Донбасі.

      Постріл здійснили воїни батальйону "Донбас-Україна", повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook.

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      Так, схожий на протитанкову керовану ракету cнаряд потрапив просто у бліндаж окупантів.

      Окремий штурмовий батальйон "Донбас-Україна" просто не перестає стріляти та нищити російських окупантів та їхні позиції, – пише офіцер.

      Зазначимо, на Донбасі неспокійно – бойовики зневажають режим припинення вогню. Окупанти активно обстрілюють українські позиції, використовуючи при цьому заборонене озброєння. Однак українські воїни дають гідну відсіч ворогу – за добу 13 лютого у відповідь на 14 обстрілів ліквідували двох бойовиків. Ворог 10 разів обстрялів позиції ООС 14 квітня, однак українські воїни ліквідували 4 бойовиків.

       

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      Теги: Операція Об'єднаних сил Новини політики Новини України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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