Знову "страйк": у мережі показали ефектне відео знищення позиції бойовиків на Донбасі
Українські військові не залишити проросійських бойовиків без гідної відповіді. Вони вкотре влучними пострілами ліквідували позицію ворога на Донбасі.
Постріл здійснили воїни батальйону "Донбас-Україна", повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" на своїй сторінці у Facebook.
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Так, схожий на протитанкову керовану ракету cнаряд потрапив просто у бліндаж окупантів.
Окремий штурмовий батальйон "Донбас-Україна" просто не перестає стріляти та нищити російських окупантів та їхні позиції, – пише офіцер.
Зазначимо, на Донбасі неспокійно – бойовики зневажають режим припинення вогню. Окупанти активно обстрілюють українські позиції, використовуючи при цьому заборонене озброєння. Однак українські воїни дають гідну відсіч ворогу – за добу 13 лютого у відповідь на 14 обстрілів ліквідували двох бойовиків. Ворог 10 разів обстрялів позиції ООС 14 квітня, однак українські воїни ліквідували 4 бойовиків.