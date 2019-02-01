Бойцы полка "Азов" возвращаются на передовую Донбасса

Бойцы отдельного отряда специального назначения "Азов" вернулись на передовую в зоне Операции Объединенных сил, где будут защищать страну совместно с военными Вооруженных сил.

Подразделение "Азов" вывели из Мариуполя летом 2016-го года в Запорожскую область, по приказу командования Национальной гвардии.

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Бойцы нашего подразделения вернулись на передовые рубежи войны за независимость Украины и совместно с собратьями из Вооруженных сил выполняют боевые распоряжения в зоне ООС согласно приказам высшего командования,

– сообщает пресс-служба полка.

Впервые за последние годы подразделение Национальной гвардии встало на защиту Украины на "нуле", то есть на передовые позиции.

В полку отметили, что их боеспособность находится на высоком уровне.

Военные полка "Азов" участвуют в боевых действиях с начала войны на Донбассе. Они участвовали в осовбождении Мариуполя в июне 2014 года, в боях под Иловайском, обороняли Мариуполь с конца августа 2014 года, и осуществляли наступление на Широкино в феврале 2015 года.