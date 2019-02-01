Бійці полку "Азов" повертаються на передову Донбасу

Бійці окремого загону спеціального призначення "Азов" повернулися на передову у зоні Операції Об’єднаних сил, де будуть захищати країну спільно з військовими Збройних сил.

Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року у Запорізьку область, за наказом командування Національної гвардії.

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Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України та спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування,

– повідомляє прес-служба полку.

Вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі", тобто на передові позиції.

У полку відзначили, що їх боєздатність перебуває на високому рівні.

Військові полку "Азов" беруть участь у бойових діях з початку війни на Донбасі. Вони брали участь у звільненні Маріуполя у червні 2014 року, у боях під Іловайськом, обороняли Маріуполь з кінця серпня 2014 року, та здійснювали наступ на Широкине у лютому 2015 року.