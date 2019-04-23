Бойцы "Азова" одним ударом уничтожили технику боевиков на Донбассе: мощное видео
Украинские бойцы отдельного отряда спецназначения Нацгвардии "Азов" уничтожили БМП-1 пророссийских боевиков в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.
Вражескую технику защитники Украины обнаружили с помощью беспилотника, сообщает благотворительный фонд "Вернись живым".
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Именно из этой БМП до ее уничтожения враг обстреливал позиции украинских военных и гражданские объекты.
Технику оккупантов удалось ликвидировать одним мощным ударом.
Мы и дальше будем делать все, чтобы земля горела под ногами оккупантов,
– прокомментировали удар бойцы ООС.
БОЛЬШЕ ФОТО И ВИДЕО ЛИКВИДАЦИИ БОЕВИКОВ И ИХ ТЕХНИКИ НА ДОНБАССЕ:
Источник: 24 канал
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