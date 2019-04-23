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      Бойцы "Азова" одним ударом уничтожили технику боевиков на Донбассе: мощное видео

      77 Читати новину українською
      Уничтожение БМП боевиков на Донбассе
      Уничтожение БМП боевиков на Донбассе / Кадр из видео

      Украинские бойцы отдельного отряда спецназначения Нацгвардии "Азов" уничтожили БМП-1 пророссийских боевиков в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

      Вражескую технику защитники Украины обнаружили с помощью беспилотника, сообщает благотворительный фонд "Вернись живым".

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      Именно из этой БМП до ее уничтожения враг обстреливал позиции украинских военных и гражданские объекты.

      Технику оккупантов удалось ликвидировать одним мощным ударом.

      Мы и дальше будем делать все, чтобы земля горела под ногами оккупантов,
      – прокомментировали удар бойцы ООС.

       

      БОЛЬШЕ ФОТО И ВИДЕО ЛИКВИДАЦИИ БОЕВИКОВ И ИХ ТЕХНИКИ НА ДОНБАССЕ:
      •  
      blog_ava
      Через год, так через год, – Порошенко пообещал снова стать президентом
      22 апреля
      2168
      Теги: Новости Украины Нацгвардія "Азов" Война на Донбассе Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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