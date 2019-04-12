Украинские бойцы мощным ударом уничтожили боевиков на Донбассе: видео

Украинские военные на Донбассе дали жесткий ответ российским оккупационным войскам, которые провокационно обстреливали позиции ВСУ. Во время спецоперации защитники уничтожили еще одну боевую машину пехоты и двух пророссийских боевиков.

Победные кадры с мощными выстрелами обнародовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Читайте также: Боевики наенсли удар по украинским защитникам на Донбассе: где состоялся самый яростный бой

Ликвидацию сил оккупантов провели военные боевой группы К-2 из состава 54-й Отдельной механизированной бригады. Они постоянно проводят схожие спецоперации по уничтожению боевиков, их оружия – "избыточной российской "гуманитарки".

Результатом умелых действий воинов, которые дали адекватный ответ на провокационные обстрелы противника, стало уничтожение БМП противника и двух оккупантов,

– добавил офицер ВСУ.

Добавим, за прошедшие сутки 11 апреля российские оккупационные войска 20 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом четыре раза применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный погиб, еще восемь получили ранения. Однако, бойцам ВСУ удалось уничтожить девять оккупантов, еще восемь – ранить.