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      Тривожна доба на Донбасі: є втрати серед воїнів Об'єднаних сил

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      Якою була доба 23 квітня на Донбасі
      Якою була доба 23 квітня на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Упродовж доби 23 квітня проросійські бойовики на Донбасі дев'ять разів порушували режим припинення вогню, з них двічі – застосовуючи заборонені мінськими угодами міномети калібрів 120 та 82 міліметри. Ворог також обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти сім разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

      – в районі села Гнутове: з мінометів калібру 120 міліметрів, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

      – у районі Верхньоторецького: двічі з мінометів калібру 82 міліметри, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

      – поблизу Мар’їнки: з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

      – біля Богданівки та Чермалика: двічі зі станкових протитанкових гранатометів;

      – в районі Пісків: з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

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      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" проросійські найманці двічі обстріляли позиції українських захисників:

      – поблизу Луганського: з великокаліберних кулеметів;

      – поблизу Південного: з автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

      Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув і ще один український захисник зазнав поранення. Щодо втрат окупантів, то чотирьох було ліквідовано та чотирьох поранено.

      "Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил", – наголосили у Штабі.

      Від початку поточної доби, 24 квітня, бойовики здійснили один обстріл позицій Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме поблизу Луганського. Били окупанти з автоматичних станкових гранатометів. Втрат серед українських воїнів немає Втрати окупантів уточнюються.

      Упродовж доби 22 квітня російські окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі, внаслідок чого також загинув один захисник і ще три зазнали поранень. 

      Окуповані території, Донбас, ополченці, повстанці
      Окуповані території на Донбасі

      якою сьогодні є ситуація на донбасі:
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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