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      Украинские военные взяли в плен оккупанта: фото

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      Украинские военные взяли в плен оккупанта
      Украинские военные взяли в плен оккупанта / Фото с Facebook-страницы ООС

      Бойцы ООС взяли очередного "неудачника-диверсанта" вооруженных формирований Российской Федерации в плен. Оккупант собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, системе их защиты и охраны.

      Пророссийским боевиком оказался житель Донецка. Он 1977 года рождения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Сергей Д. с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск. Задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах.

      Следовательно украинские военные задержали оккупанта. Сейчас он предоставляет всю необходимую информацию.

      В течение суток 24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный получил ранения.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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