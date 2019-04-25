Украинские военные взяли в плен оккупанта: фото

Бойцы ООС взяли очередного "неудачника-диверсанта" вооруженных формирований Российской Федерации в плен. Оккупант собирал разведывательную информацию о месте нахождения складов с боеприпасами Вооруженных Сил Украины, системе их защиты и охраны.

Пророссийским боевиком оказался житель Донецка. Он 1977 года рождения, сообщили в пресс-штабе ООС.

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Сергей Д. с 2016 года по настоящее время проходил службу в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск. Задержанный пытался проникнуть в тыл украинских войск в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой области для подготовки и проведения диверсий на военных объектах.

Следовательно украинские военные задержали оккупанта. Сейчас он предоставляет всю необходимую информацию.

В течение суток 24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие. Один украинский военный получил ранения.