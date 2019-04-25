Горячие сутки на Донбассе: ранен украинский военный

В течение суток 24 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз применили запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Оккупанты обстреливали наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил возле населенных пунктов Николаевка, Авдеевка, Верхнеторецкое, Новогнатовка, Водяное и в районе города Марьинка.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник восемь раз обстрелял позиции наших защитников возле населенных пунктов Новозвановка, Троицкая, Попасная, Шумы и Луганское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, а еще трое – ранены.

С начала текущих суток противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи населенного пункта Гнутово и в районе села Лебединское.