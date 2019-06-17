Загострення на Донбасі: окупанти помітно збільшили кількість обстрілів, є поранені

Проросійські бойовики на Сході за минулу добу 30 разів порушили режим припинення вогню. Двічі вони вели обстріли із озброєння, забороненого мінськими домовленостями.

Противник обстрілював українських захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, 120-міліметрових мінометів та стрілецької зброї. Про це інформує штаб ООС.

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Так, неспокійно було біля Водяного, Талаківки, Павлополя, Новотроїцького, Лебединського, Богданівки, Опитного, Широкиного, Південного, Кримського, Новотошківського, а також біля Пищевика, Новогнатівки й Станиці Луганської.

В результаті ворожих дій, двоє українських військових отримали поранення.

За інформацією розвідки, 15 червня двоє окупантів постраждали.

До речі, українські військові тепер контролюють залишені позиції окупантів на Маріупольському напрямі, які мають ключове значення. На них оборонці знайшли беззаперечні докази російської присутності на Донбасі.



Окуповані території на Донбасі: карта