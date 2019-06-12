Прокуратура оголосила підозру двом італійцям, які воювали на Донбасі за окупантів: що відомо

Заочну підозру прокуратура Донецької області оголосила двом громадянам Італії. Вони у 2014 році воювали на стороні проросійських окупантів, за так звану "ДНР".

Мовиться про 43-річного і 30-річного італійців. Вони 5 років тому приїхали до міста Ясинувата, щоб добровільно служити на бойовиків у складі незаконного формування. Про це інформує речниця генпрокурора Лариса Сарган.

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До обов’язків іноземців, зокрема, входило озброєне чергування на блокпосту та виконання бойових завдань, які перед ними ставило вище керівництво.

Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні. Проте вже найближчим часом прокуратура має намір звернутися до суду за дозволом на затримання підозрюваних.

Італійців звинувачують за статтею про участь у не передбачених законом збройних формуваннях. За це іноземцям загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Зазначимо, що уникнути відповідальності за цією статтею можна, якщо людина добровільно прийде і розповість про те, що воювала на стороні бойовиків.

Як це можливо? Згідно з частиною 6 статті 260 Кримінального кодексу "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", під амністію підпадають особи, які перебували у їх складі, проте добровільно вийшли з них і повідомили про їх існування органи державної влади чи органи місцевого самоврядування.

Якщо особа не здійснювала жодних тяжких злочинів, її можуть звільнити від кримінальної відповідальності за допомогу бойовикам.