Як італійські найманці воюють на Донбасі

16 червня заступник глави Нацполіціі В'ячеслав Аброськін в своєму Facebook повідомив, що на минулому тижні підрозділами поліції Донецької та Луганської областей зібрані вичерпні матеріали, які викривають злочинну діяльність трьох найманців з Італії.

Громадяни Італії за грошову винагороду скоювали злочини проти народу України. Аброськін зазначив, що трьом іноземцям оголошено про підозру за участь у незаконних терористичних формуваннях.

Варто зазначити, що у лютому 2015 року урядом Італії було прийнято рішення щодо змін у законодавстві, які стосувалися посилення заходів по боротьбі з тероризмом. Зокрема, збільшені терміни покарання за причетність до екстремістської і терористичної діяльності. Кримінальним злочином стає не тільки вербування бойовиків, але й участь у бойових діях на боці терористів. Покарання за цей злочин – шість років ув'язнення.

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Втім, незважаючи на це, кількість італійських громадян, які воюють на боці терористів так званих "ЛДНР", не зменшується. Мотивація участі громадян Італії у війні на Донбасі різноманітна: від ідеологічних та політичних міркувань до фінансової винагороди.

На початку червня 2014 року в окупований Донецьк прибувають перші громадяни Італії – представники організації Millennium. Лука Пінтауді і Орацио Марія Гнерре позують з італійським триколором на тлі прапора "Новоросії" в компанії з "народним губернатором" Павлом Губарєвим.

20 червня 2014 року самопроголошений "прем'єр-міністр" Олександр Бородай заявляє про те, що терористи "ДНР" "готові прийняти на службу добровольців з усіх без винятку країн Європи, Америки, Азії та Африки". Фактично з цього моменту бере початок формування у лавах терористів так званих "інтернаціональних бригад", кістяк яких, за задумом російських кураторів, мають скласти громадяни іноземних держав.

З цього моменту аналітичний відділ ГІ "Права Справа" починає збір та аналіз інформації, пов'язаної з діяльністю на території окупованих районів Луганської і Донецької областей іноземних громадян, які воюють на боці терористів "ЛДНР", або без узгодження з українською стороною перебувають на окупованій території сходу України.

Так, 28 листопада 2014 року прес-служба "парламенту Новоросії" повідомляє про прибуття в окупований Донецьк громадянина Італії Луїджі Фрау. На прес-конференції Луїджі Фрау повідомляє, що має досвід поводження зі зброєю і готовий стати на захист "ДНР".

Я маю намір розділити з народом Донбасу всі тяготи. Якщо потрібно буде взяти до рук зброю – я готовий до цього. Я готовий йти захищати братній народ,

– зазначив Фрау.



Італійський найманець Луїджі Фрау (зліва на фото)

В окупованому Донецьку встиг "засвітитися" і Вітторіо Нікола Ранджелоні (Vittorio-Nicola Rangeloni), 1991 року народження, уродженець Лекко. Вітторіо позиціонує себе як кореспондент новин компанії "LNR Сегодня".

Я зрозумів, що міліція не відчувала браку в бойовиках. У той же час, була величезна інформаційна прогалина у висвітленні того, що відбувається насправді тут,

– розповідає Ранджелоні.

Саме за інформаційний супровід терористів "ДНР" Вітторіо отримує від ватажка цієї "народної республіки" Захарченко бойовий ніж.



Вітторіо Нікола Ранджелоні (зліва) та Володимир Захарченко (справа)

24 листопада 2015 року в окупованому Донецьку без узгодження з українською стороною перебувала з візитом группа італійських політиків. Під час візиту члени делегації мали низку зустрічей із ватажками бойовиків "ДНР".

До складу італійської делегації входили: Гуалтьеро Мацці, заступник президента провінції Верона, керівник партії "Ліга Півночі"; Віто Коменчіні, національний координатор "Руху молодих паданцев Венето", радник мерії Верони, член правління "Комітету Незалежної Венеції; Палмаріно Дзокателлі (Palmarino Zoccatelli), президент "Комітету Незалежної Венето", віце-президент Культурної асоціації "Венето-Росія", національний секретар Вільної профспілки; Едоардо Рубіні, президент культурної Асоціації "Європа області Венето, заступник Президента "Комітету незалежного Венето" та Елізео Бертолазо, аналітик із геополітики в Інституті вищих геополітичних досліджень і суміжних наук, член Асоціації "Італія-Росія".

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З 2016 року на території окупованих районів Донецької області починає діяти представництво організації "Координаційний центр антифашистської України". Очолює центр громадянка Італії Клара Стателло. Клара сповідує комуністичну ідеологію. Серед основних завдань центру – політичні репресії в Україні. Крім того, співробітники центру організовують протестні акції і конференції на підтримку так званих "ЛДНР".

У квітні 2016 року депутат парламенту Венеції від партії "Ліга Півночі" Стефано Вальдегамбері, автор резолюції № 15 "Про визнання права кримчан на самовизначення" і сенатор Паола де Пін без узгодження з українською стороною перебували на території анексованого РФ Криму, де приймали участь у роботі Ялтинського економічного форуму.

У вересні 2016 року без узгодження з українською стороною на території окупованих районів Луганської області перебувала італійська журналістка Олена Барлоцарі.

Джанп'єтро Сімонетто – послідовник і активний учасник ультракомуністічного угруповання. У 2007 році був заарештований поліцією Італії за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів. Спецслужбами "ЛНР" планувався залучитися до висвітлення "праймеріз" 2 жовтня 2016 року у якості спостерігача.

7 вересня 2016 року депутат регіональної ради П'ємонт Мауріціо Марроне без узгодження з українською стороною відвідав окуповані проросійськими бойовиками населені пункти Хрящувате, Новосвітлівка, Краснодон і Луганськ. Під час прес-конференції в окупованому Луганську він заявив, що хоче відкрити в П'ємонті представництво "ЛНР", яке буде діяти на громадських засадах.

14 жовтня 2016 року без узгодження з українською стороною на території окупованих районів Донецької області перебувала группа громадян Італії, а саме: Alberto Andreotti, Marco Raskol'nikov Fantin, Andrea Franchi та Marcello Berera. Громадяни Італії були зафіксовані у місцях постійної дислокації терористів "ДНР" із батальйону "Спарта".

3-10 жовтня 2016 року без узгодження з українською стороною на території окупованих районів Луганської області у складі делегації так званих "міжнародних спостерігачів" перебував громадянин Італії, уродженець міста Сассарі Ріккардо Сотгіа. Крім участі у так званому "праймеріз", громадянин Італії був помічений в Алчевську, в місцях постійної дислокації терористів "ЛНР" з угрупування "Призрак". Ріккардо є прихильником комуністичної ідеології.

У період з 23 по 26 листопада 2016 року без узгодження з українською стороною на території тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей перебувала з візитом група підприємців з італійської області Венето. До складу цієї італійської делегації увійшли: Джанматтео Феррарі, віце-президент Культурної асоціації "Ломбардія – Росія"; Лука Бертоні, секретар Культурної асоціації "Ломбардія – Росія"; Едді Томат – поновлювані джерела енергії, будівництво та інфраструктура, обладнання для промислових підприємств, промислових холодильних установок для зберігання харчових продуктів і процесів з регульованою температурою; Лусіо Кьявегато – меблева промисловість; Паола Пасетто – меблева промисловість; Лоріс Ферро – електронна промисловість, промислове світлодіодне освітлення, вуличне освітлення, домашньої автоматизації; Марко Даніеле – торгівля продовольчими товарами, кавою, оливковою олією, макаронними виробами, вишуканими винами та іншими типовими венеціанськими виробами.

У грудні 2016 року на тимчасово окупованій території Луганської області, без узгодження свого візиту з українською стороною, перебувала італійська делегація у складі журналіста міжнародного інформаційного агентства DONi News Вітторіо Ранджелоні, фотографа італійського видання Parallelozero Бергамаші Місон.

7 лютого 2017 року депутат парламенту Італії Акілле Тотара передав прем'єр-міністру Італії Паоло Джентоліні "звернення" ватажків "народних рад" "ЛДНР" по мирному врегулюванню ситуації і припинення війни в Донбасі.

1 травня 2017 року в окупованому проросійськими бойовиками Луганську відбулись першотравневі заходи. Серед "почесних гостей" так званої "ЛНР" без узгодження свого візиту з українською стороною була присутня депутат Європарламенту від Італії Елеонора Форенца. Вона представляє "Партію комуністичного відродження". У Європарламенті вона входить до фракції "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі".

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1-3 травня 2017 року без узгодження з українською стороною в окупованому Луганську перебували лідер відділення компартії в Римі Вінченцо Беллантоні та мер міста Сантоменна Максімміліано Воза.

Паралельно з прибуттям громадян Італії на територію окупованих районів Донбасу фіксується їх безпосередня участь у боях на боці терористів з так званих "ЛДНР".

Варто зазначити, що на території Італії місто Турін – одна з основних точок вербування "добровольців" на охоплений війною Донбас. "Донбаський міжнародний форум" та група Interunit – організації, які вербують громадян Італії для участі у бойових діях на сході України на боці терористів "ЛДНР". Вважається, що ці групи діють на території Італії під патронатом "правих" партій – "Ліга Півночі" і "Брати Італії".

Серед громадян Італії, що беруть безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ у лавах терористів "ЛДНР", варто відзначити Антоніо Катальдо, уродженця Кьюзано-ді-Сан-Доменіко провінція Авелліно. За його власними словами, у 2009 році він починав навчання в Росії і Казахстані, а потім працював в області безпеки і розвідки в різних частинах світу: Панама, Дубай, Бейрут, Туніс і багатьох інших країнах. Снайпер. Нагороджений двома орденами так званої "ЛНР".

Я не терорист. Я нікому не відрубував голову. Я не зробив нічого поганого, приїхавши сюди, щоб допомогти населенню,

– сказав Катальдо.

3 серпня 2015 року на ютуб-каналі "news-front.info" Вадимом Канделінським було оприлюднено інтерв'ю з бійцем 1 мсб "ДНР", "добровольцем" з Італії, бойовиком на псевдо "Парма"-Володимиром Вербицьким. Найманець-мешканець м. Парма. Йому 21 рік, економіст-програміст. "Парма" позиціонував себе як активний представник "русского мира".

Серед інших громадян Італії, які є прихильниками партії "Ліга Півночі", на окупованих територіях Сходу України зафіксовано присутність Алессандро Бертоліні, уродженця Венето.

Олсі Крутані – ветеран Чечні і власник спортзалу в Мілані, прихильник російських бойових мистецтв.

Альберто Фазоло, 1979 року народження, уродженець Риму. Фазоло є членом організації "Донбас. Міжнародний форум", що займається вербуванням громадян Італії для участі у бойових діях на боці терористів "ЛДНР".

Утім, помилково було би вважати, що на сході України на боці проросійських терористів воюють виключно члени праворадикальних італійських партій і організацій. Серед італійських найманців є і представники прокомуністичних організацій.

Еді Онгаро, 1976 року народження, народився в місті Джуссаго. В інтерв'ю італійським ЗМІ Еді пояснив, що прийняв пропозицію воювати на боці проросійських терористів виключно з матеріальних міркувань. На той момент Онгаро був безробітним. Брав участь у бойових діях проти ЗСУ у складі бригади "Призрак".

У жовтні 2016 року в місцях постійної дислокації терористів "ЛНР" з бригади "Призрак" була зафіксована присутність громадянина Італії Джанп'єтро Сімонетто. Сімонетто – послідовник і активний учасник ультракомуністічного угруповання. У 2007 році був заарештований поліцією Італії за звинуваченням у незаконному зберіганні зброї і боєприпасів. Спецслужби "ЛНР" планували залучити його до висвітлення "праймеріз" 2 жовтня 2016 року у якості спостерігача.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", крім Онгаро, у складі бригади "Призрак" були зафіксовані ще два громадянина Італії, уродженці Туріну. Наразі перевіряється інформація щодо їх загибелі під час боєзіткнення з бійцями ЗСУ.

Показово, що об'єднавчим елементом, навколо якого гуртуються різні за ідеологічними поглядами найманці з Італії, виступають російські "культурні центри", які у великій кількості і якості функціонують на території цієї країни. Іноді, це нагадує театр абсурду. Так, наприклад, 27 лютого 2016 року в Москві за підтримки "Союзу Добровольців Донбасу", який очолює сумнозвісний Бородай, пройшла так звана "міжнародна добровольча конференція".

Італію на цій "конференції" представляла Ірина Вихрова, президент організації "Сперанза". За словами Вихрової, в Італії ЗМІ блокують інформацію про події на Донбасі. Тому її організація докладає всіх зусиль для прориву інформаційної блокади шляхом проведення конференцій, виставок та інших заходів.

Слід зазначити, що розслідування конкретних злочинів найманства в Україні не було. Деякі бойовики були звинувачені побічно в порушенні територіальної цілісності України, незаконному перетині її кордону, участі у діяльності терористичних груп і організацій, в незаконно організованих збройних формуваннях. До таких невтішних для української сторони висновків дійшли представники Організації Об'єднаних Нації за результатами візиту в Україну.

Робоча група рекомендує уряду України скласти план дій і стратегію щодо виявлення участі іноземних найманців у конфлікті в межах Мінських протоколів,

– сказала член робочої групи з питання використання найманців, експерт в області прав людини Патрісія Аріас.

Рекомендації експертів ООН – це оцінка бездіяльності українських спеціальних служб і правоохоронних органів з боку світової спільноти.

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