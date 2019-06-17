Мінський і "нормандський" формати можуть припинити існування: експерт назвав причину

Зустріч у нормандському форматі потрібна, однак є сумніви, що Путін на неї погодиться. Президент РФ затягує час і чекає повернення російської делегації в ПАРЄ.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Як тільки Росія повернеться в ПАРЄ, а санкції пом’якшать, автоматично відпадає потреба в мінському і "нормандському форматах". Путін займе більш категоричну позицію щодо Донбасу. Вимагатиме федералізації. Повернення в ПАРЄ стане для Путіна рубіконом, і він знову буде рукопотисним,

– переконаний Дмитро Снєгирьов.

Що таке "нормандський формат"? Це переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі у чотиристоронньому форматі: Німеччина, Франція, Росія, Україна (почалися 6 червня 2014 року). Назвали так тому, що перша зустріч очільників цих держав відбулася у французькій Нормандії. Відтоді у "нормандському форматі" відбулися низка телефонних розмов і зустрічей на вищому рівні, а також контактів МЗС. Нещодавно президент Франції Макрон заявив, що хотів би домовитися про зустріч у "нормандському форматі" за участю ФРН, Росії та України. І готовий її організувати, коли для цього складуться "належні політичні умови".

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Експерт додає: Росія вустами прес-секретаря Путіна Пєскова і міністра закордонних справ Лаврова встановила червоні лінії. Зокрема, що президент Зеленський повинен говорити напряму з окупаційними адміністраціями так званих "ДНР" і "ЛНР", і, відповідно визнавати їх сторонами конфлікту. До того в Росії не бачать сенсу в роботі "нормандського формату", оскільки Україна ніби не виконує на себе взятих зобов’язань. Росія, зазначає Снєгирьов, грубо шантажує Україну, вимагаючи виконання політичної частини мінських угод.

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі? Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, що для припинення війни на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США. Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. На зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.