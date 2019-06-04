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      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: з'явилася реакція МЗС України

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      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї
      ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї / 24 канал

      ПАРЄ схвалила проект резолюції, яка може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію. У МЗС України наголошують, що повернення Росії до Асамблеї підірве довіру до цієї організації і змусить Україну переглянути своє ставлення до неї.

      Нагадаємо, відповідню резолюцію регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи схвалив 3 червня. Якщо за неї таки проголосують, то РФ зможе повернутися в ПАРЄ і лобіювати скасування запроваджених проти неї санкцій.

      Читайте також: ПАРЄ може повернути Росію до складу Асамблеї: що означає і які ризики для України

      Проте, як заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, це підірве довіру України до ПАРЄ. "Європі потрібна єдність і згуртованість, віримо, що корупція і шантаж РФ не спрацюють", – додав він.

      Звичайно, нічого архікритичного не сталося, але повернення Росії до ПАРЄ несе в собі загрозу довіри до цієї організації. З нашого боку, найімовірніше, буде корекція ставлення до цієї організації у більш функціональний спосіб. Оскільки Рада Європи, її парламентський вибір мають забезпечувати, насамперед, права людини й дотримання основних положень. На жаль, Росія цього не робить, і західні країни їй це пробачають,
      – відповів Боднар.

      Напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін такі дії охарактеризував як неприпустимі та порівняв це з відпусканням злочинців із в’язниці. "Пан Ягланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві", – сказав Клімкін.

      Які ризики може мати повернення Росії до ПАРЄ

      Експерт Євген Магда називає сценарій повернення Росії в ПАРЄ цілком реалістичним. Проте, за його словами, українська делегація через це рішення зустріне опір. "Подібний розвиток ситуації не подобається достатньо багатьом європейським парламентарям, будуть цьому опиратися і саме остаточне рішення буде ухвалюватися на засіданні ПАРЄ. Тому я не думаю, що це – хороша новина", – зазначив Євген Магда.

      Експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олег Бєлоколос у коментарі 24 каналу, своєю чергою, пояснив: питання нашого пріоритетного порядку денного будуть вирішуватися не в ПАРЄ однозначно.

      Я б не робив з цього якісь серйозні висновки, навіть якщо це станеться. Після виборів у Європарламент ми побачили, що чутки про те, що Європа розпадається, не виправдалися. Європейці, попри труднощі та певні проблеми, все-таки бачать себе разом. І це для нас – більш серйозний сигнал. Євросоюз, яким би він не був, залишається нашим партнером. Треба вибудовувати співпрацю з цими політичними силами, які прийшли,
      – сказав він.

      Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних прав Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

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      3 червня
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      Теги: Новини України Новини політики МЗС України ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія Європа Євросоюз
      Джерело: 24 канал
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