ПАРЄ прийняла резолюцію, вигідну Росії: що це означає

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи 3 червня схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Це – лише на руку Росії. Адже якщо резолюцію таки проголосують, то РФ зможе повернутися в ПАРЄ і лобіювати скасування запроваджених проти неї санкцій.

Глава делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв розповів, що голосування за проект цієї резолюції відбудеться на сесії Асамблеї через три тижні – 24 червня.

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Це поганий варіант, який ускладнює санкційну процедуру, але повністю її не ліквідує, як того вимагали росіяни. Навіть якщо резолюцію проголосують, то можливість запровадити санкцій в урізаному варіанті, але залишиться,

– зауважив він.

Ар'єв наголосив, що що українська делегація була проти затвердження цієї резолюції.

Водночас, багато з тих, хто голосували за резолюцію, заявляли, що таким чином росіяни можуть прийняти запропонований компроміс, бо "треба їх нарешті почати критикувати в обличчя, адже вони не змінюються".

"Наївна позиція, м'яко кажучи. Відверто проросійські (представники, – 24 канал) аргументували необхідністю "зберегти доступ 140 мільйонів росіян до Європейського суду з прав людини". Мене цей аргумент обурив, бо за цей доступ українці платять і свободою, і життям", – додав член ПАРЄ.

За його словами, комітет проігнорував і звернення громадських організацій, правозахисників, родичів заручників і моряків.

Тому, українська делегація протягом наступних трьох тижнів буде працювати над тим, щоб переконати Асамблею не ухвалювати цю резолюцію, адже це загрожує поверненням російської делегації до роботи в Асамблеї.

Чому Росії немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.



16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних прав Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.