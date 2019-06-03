12:29
3 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Як росіяни підкорюють космос. У РФ з'явиться новий президент
      Вєсті Кремля
      13:17, 1 червня
      Вєсті.UA. Жир: Зеленський та Аваков жартують над Саакашвілі. Прощання Ляшка з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      18:42, 1 червня
      Гроші дорожче за екологію: які корупційні схеми роками працюють у Мінприроди
      ЦРУ
      09:00, 31 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Як боролися в Союзі із розкрадачами соцвласності
      Згадати все
      23:40, 31 травня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НОВИЙ ПРАВОПИС ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Капітуляція перед Росією: правозахисники б’ють на сполох через ситуацію в Раді Європи

      828 Читать новость на русском
      Правозахисники написали відкрите звернення через ситуацію в ПАРЄ
      Правозахисники написали відкрите звернення через ситуацію в ПАРЄ / Council of Europe

      Росія повністю знехтувала вимогами Ради Європи. Безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ стане моральною капітуляцією Ради Європи та поширенням непокараного зла.

      Відкрите звернення написали українські правозахисні організації до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також національні делегації країн-учасниць Ради Європи, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Через російський шантаж у Раді Європи може настати глибока криза, – Ар'єв

      У понеділок, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Під час засідання обговорять повноваження національних делегацій – і російської серед них.

      Правозахисники наголошують, що Росія навіть не розпочала виконувати жодну із висловлених їй рекомендацій у резолюціях ПАРЄ. Москва фактично зневажає статутні вимоги організації-члена Ради Європи.

      Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше,
      – пишуть автори у зверненні.

      Вони наголошують, що у світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ виглядає «моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, котра дбає про забезпечення прав людини»

      "Рішення про можливе повернення до ПАРЄ російської делегації при повному нехтуванні Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностям і моральним засадам, фактично поширенням і множенням непокараного зла", – зазначають українські організації.

      Також автори наголошують, що будь-яка дискусія щодо зняття санкцій із Росії повинна починатись із вимоги звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

      Просимо вас звернути увагу, що мова йде не тільки про Російську Федерацію, але й про інші країни-учасниці Ради Європи, яким позбавлення права ПАРЄ накладати санкції просто розв’яже руки, і від яких можна буде чекати посилення політичних переслідувань,
      – зазначають правоохоронці. 

      Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.

      Чому Росіє немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      blog_ava
      Актор "Кварталу 95" балотуватиметься у парламент: пояснення партії "Слуга народу"
      сьогодні
      12374
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини політики ПАРЄ Санкції
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      сьогодні , 12:00 Катастрофа МН-17 над Донбассом: странное поведение премьер-министра Малайзии
      Злой Одессит 1593
      Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      сьогодні , 08:40 Война на Донбассе: соотношение потерь в мае 2019 года
      Юрій Бутусов 4024
      Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      сьогодні , 11:00 Як обрати холодильник для дому: поради на що треба звернути увагу
      658
      Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      сьогодні , 08:01 Головні новини 2 червня: в Харкові знесли Жукова, трагедія на Kozak Fest
      4832
      Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      2 червня , 22:00 Історія українця з "ДНР", біди Росії та бідність "ЛДНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1390
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук