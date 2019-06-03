Капітуляція перед Росією: правозахисники б’ють на сполох через ситуацію в Раді Європи

Росія повністю знехтувала вимогами Ради Європи. Безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ стане моральною капітуляцією Ради Європи та поширенням непокараного зла.

Відкрите звернення написали українські правозахисні організації до комітету ПАРЄ із питань процедури, імунітетів та інституційних справ, а також національні делегації країн-учасниць Ради Європи, пише "Європейська правда".

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У понеділок, 3 червня, регламентний комітет ПАРЄ може ухвалити рішення, що призведе до повернення російської делегації до роботи в асамблеї. Під час засідання обговорять повноваження національних делегацій – і російської серед них.

Правозахисники наголошують, що Росія навіть не розпочала виконувати жодну із висловлених їй рекомендацій у резолюціях ПАРЄ. Москва фактично зневажає статутні вимоги організації-члена Ради Європи.

Більше того, ситуація тільки погіршується і прикладів грубих порушень Росією міжнародних стандартів прав людини на окупованій нею території Криму та в зоні збройного конфлікту на Донбасі стає дедалі більше,

– пишуть автори у зверненні.

Вони наголошують, що у світлі цих фактів безумовне повернення російської делегації до ПАРЄ виглядає «моральною капітуляцією Ради Європи як міждержавної організації, котра дбає про забезпечення прав людини»

"Рішення про можливе повернення до ПАРЄ російської делегації при повному нехтуванні Росією вимог цієї організації є не підтримкою російського громадянського суспільства, а ударом по його цінностям і моральним засадам, фактично поширенням і множенням непокараного зла", – зазначають українські організації.

Також автори наголошують, що будь-яка дискусія щодо зняття санкцій із Росії повинна починатись із вимоги звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України в Росії та на окупованих українських територіях Криму і Донбасу.

Просимо вас звернути увагу, що мова йде не тільки про Російську Федерацію, але й про інші країни-учасниці Ради Європи, яким позбавлення права ПАРЄ накладати санкції просто розв’яже руки, і від яких можна буде чекати посилення політичних переслідувань,

– зазначають правоохоронці.

Звернення підтримали 12 українських правозахисних організацій, серед яких "Центр громадянських свобод", "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля", "Східноукраїнський центр громадських ініціатив", "Крим SOS" та інші.

Чому Росіє немає у ПАРЄ?У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.